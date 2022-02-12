4 katlı binada heyelan tehlikesi: 3 aile tahliye edildi - Haberler
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4 katlı binada heyelan tehlikesi: 3 aile tahliye edildi

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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4 katlı binada heyelan tehlikesi: 3 aile tahliye edildi

Kastamonu'nun İnebolu ilçesinde heyelan sebebiyle yıkılma tehlikesi bulunan 4 katlı bina tahliye edilerek boşaltıldı.

KASTAMONU (İHA) - Kastamonu'nun İnebolu ilçesinde heyelan sebebiyle yıkılma tehlikesi bulunan 4 katlı bina tahliye edilerek boşaltıldı.

Edinilen bilgiye göre, Kastamonu'nun İnebolu ilçesine bağlı Yeşilöz Mahallesi'nde heyelan sebebiyle yıkılma tehlikesi yaşayan 4 katlı bina tahliye edildi. Heyelan sebebiyle binanın zemininde ve duvarlarında çatlaklar oluştu. Habibe Sarul ile oğulları Oğuz ve Suat Sarul'a ait, apartmanda 3 ailenin yaşadığı öğrenildi. İnebolu Belediyesi ekiplerinin yaptığı incelemesinin ardından 3 ailenin oturduğu apartman tahliye edilerek mühürlendiği öğrenildi. - KASTAMONU

4 katlı binada heyelan tehlikesi: 3 aile tahliye edildi

4 katlı binada heyelan tehlikesi: 3 aile tahliye edildi

4 katlı binada heyelan tehlikesi: 3 aile tahliye edildi

4 katlı binada heyelan tehlikesi: 3 aile tahliye edildi

4 katlı binada heyelan tehlikesi: 3 aile tahliye edildi

4 katlı binada heyelan tehlikesi: 3 aile tahliye edildi

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa

Toprak Kayması, Kastamonu, 3. Sayfa, Haberler

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