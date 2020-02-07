4 katlı apartmanda yangın; 10 kişi balkonlardan merdivenle kurtarıldı
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4 katlı apartmanda yangın; 10 kişi balkonlardan merdivenle kurtarıldı

ÇANAKKALE'nin Gelibolu ilçesinde, 4 katlı apartmanın 1'inci katında yangın çıktı.

07.02.2020 13:37 | Son Güncelleme: 07.02.2020 13:37
4 katlı apartmanda yangın; 10 kişi balkonlardan merdivenle kurtarıldı

ÇANAKKALE'nin ilçesinde, 4 katlı apartmanın 1'inci katında yangın çıktı. Bütün katları duman kaplarken, aralarında hamile, yaşlı ve engelli bina sakinlerinin olduğu 10 kişi, balkonlarından merdivenle kurtarıldı. Alevler, itfaiye ekiplerinin 1 saatlik müdahalesiyle söndürüldü. 

Gelibolu'ya bağlı Süleyman Paşa Mahallesi Akasya Sokak'taki 4 katlı Fenerci Apartmanı'nın 1'inci katında, saat 10.00 sıralarında yangın çıktı. Elektrik panosundan başladığı sanılan yangın nedeniyle binayı kısa sürede yoğun duman kapladı. İhbarla gelen itfaiye ekipleri, hemen yangına müdahaleye başlarken, aralarında hamile, yaşlı ve engelli bina sakinlerinin olduğu 10 kişiyi de merdivenle balkonlardan aldı. Sağlık görevlileri, dumandan etkilenen 10 kişiye ambulansta müdahale etti. Alevler, yaklaşık 1 saat süren çalışma sonucu kontrol altına alınıp, söndürüldü. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı. 


Kaynak: DHA
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