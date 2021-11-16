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4. katın balkonundan çitlerin üzerine düştü

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

4. katın balkonundan çitlerin üzerine düştü Kocaeli'nin Derince ilçesinde 4. kattaki evinin balkonundan dengesini kaybederek düşen 68 yaşındaki vatandaş yaralandı.

KOCAELİ (İHA) - 4. katın balkonundan çitlerin üzerine düştü

KOCAELİ - Kocaeli'nin Derince ilçesinde 4. kattaki evinin balkonundan dengesini kaybederek düşen 68 yaşındaki vatandaş yaralandı.

Olay, Derince ilçesi Yavuz Sultan Mahallesi Körfez Caddesi'nde bulunan 5 katlı binanın 4. katında meydana geldi. İddiaya göre, Halil Y. (68), 4. kattaki evinin balkonundan dengesini kaybederek bahçe çitinin üzerine düştü. Halil Y.'nin düştüğünü görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Halil Y., sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalelerinin ardından hastaneye kaldırıldı.

Polis olayla ilgili inceleme başlattı.

4. katın balkonundan çitlerin üzerine düştü

4. katın balkonundan çitlerin üzerine düştü

4. katın balkonundan çitlerin üzerine düştü

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İhlas Haber Ajansı / Mustafa Taşören - Son Dakika Haberleri

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