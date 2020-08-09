4 katı binanın terasından düşüp, ağır yaralandı İZMİR'in Karabağlar ilçesinde, 4 katlı binanın terasında temizlik yaparken dengesini kaybederek beton zemine düşen Suriye uyruklu Hasan K. (40), ağır yaralandı.

İZMİR'in Karabağlar ilçesinde, 4 katlı binanın terasında temizlik yaparken dengesini kaybederek beton zemine düşen Suriye uyruklu Hasan K. (40), ağır yaralandı.

Olay, saat 13.00 sıralarında Sevgi Mahallesi 3055 Sokak'taki 4 katlı binanın terasına meydana geldi. Terasta temizlik yapan Suriye uyruklu Hasan K., dengesini kaybederek yaklaşık 10 metre yükseklikten beton zemine düştü. Kanlar içinde kalan Hasan K.'yi gören komşuları, durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Sağlık görevlilerince ilk müdahalesi yapılan Hasan K., İzmir Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılıp, tedaviye alındı.

Kaynak: DHA