4 Kasım Pazartesi DHA Spor Gündemi
FUTBOL VE BASKETBOLDA TÜRKLERİN HAFTASIÇağlar, Ozan, Enes ve Cenk fileleri sarstıKaan ve Yusuf'tan asistMert 11'de başladı, Cengiz yeniden sahalara döndüFurkan, Philadelphia'yı sırtladıSÜPER LİG20.00 MKE Ankaragücü - Gaziantep FKGALATASARAY11.
FUTBOL VE BASKETBOLDA TÜRKLERİN HAFTASI
Çağlar, Ozan, Enes ve Cenk fileleri sarstıKaan ve Yusuf'tan asistMert 11'de başladı, Cengiz yeniden sahalara döndüFurkan, Philadelphia'yı sırtladı
SÜPER LİG20.00 MKE Ankaragücü - Gaziantep FKGALATASARAY11.00 Sarı-kırmızılı ekip Florya Metin Oktay Tesisleri'nde yapacağı antrenmanla Real Madrid maçı hazırlıklarına devam edecek.BEŞİKTAŞSiyah-beyazlı ekip günü izinli geçirecek.TFF 1'İNCİ LİG19.00 Bursaspor - BalıkesirsporVOLEYBOL18.00 Milli takım ve VakıfBank oyuncusu Gözde Kırdar için jübile töreni düzenlenecek.-Vestel Venus Sultanlar Ligi
19.00 AtlasGlobal Yeşilyurt - Nilüfer Belediye