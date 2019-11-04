4 Kasım Pazartesi DHA Spor Gündemi

FUTBOL VE BASKETBOLDA TÜRKLERİN HAFTASIÇağlar, Ozan, Enes ve Cenk fileleri sarstıKaan ve Yusuf'tan asistMert 11'de başladı, Cengiz yeniden sahalara döndüFurkan, Philadelphia'yı sırtladıSÜPER LİG20.00 MKE Ankaragücü - Gaziantep FKGALATASARAY11.

04.11.2019 09:28
4 Kasım Pazartesi DHA Spor Gündemi

FUTBOL VE BASKETBOLDA TÜRKLERİN HAFTASI

Çağlar, Ozan, Enes ve Cenk fileleri sarstı

Kaan ve Yusuf'tan asistMert 11'de başladı, Cengiz yeniden sahalara döndüFurkan, Philadelphia'yı sırtladı

SÜPER LİG20.00 MKE Ankaragücü - Gaziantep FKGALATASARAY11.00 Sarı-kırmızılı ekip Florya Metin Oktay Tesisleri'nde yapacağı antrenmanla Real Madrid maçı hazırlıklarına devam edecek.BEŞİKTAŞSiyah-beyazlı ekip günü izinli geçirecek.TFF 1'İNCİ LİG19.00 Bursaspor - BalıkesirsporVOLEYBOL18.00 Milli takım ve VakıfBank oyuncusu Gözde Kırdar için jübile töreni düzenlenecek.-Vestel Venus Sultanlar Ligi

19.00 AtlasGlobal Yeşilyurt - Nilüfer Belediye


Kaynak: DHA
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