4 Kasım 2021 Haberleri
4 Kasım 2021 Manşet Haberleri.
- Lokomotiv Moskova maçı bitti ama taraftarın Mohamed'e öfkesi dinmedi: Efsaneler ölmez, şekil değiştirir
- Dikkat çeken görüntü! Kaftancıoğlu ve Kabaktepe el ele poz verdi
- Muslera'dan Lokomotiv Moskova'ya tepki: 1 puan yarıyormuş gibi vakit geçirdiler
- ABD'de, George Soros dahil 18 milyardere koronavirüs yardımı gönderilmiş
- İngiltere'nin pek çok bölgesinde gökyüzünde yeşil bir ışık topu görüldü
- Aslan, Avrupa Ligi'nde fırsat tepti! Galatasaray, sahasında Lokomotiv Moskova'yla 1-1 berabere kaldı
- Mehmet Topal'dan bu yana başaran olmamıştı! Galatasaray'ın golünde dikkat çeken detay
- Ana vatanı Güney Amerika olan su maymunlarını Tunca Nehri'nde görenler gözlerine inanamadı
- Hastane çalışanı, iki kadını öldürüp 100'den fazla cesede istismarda bulunduğunu itiraf etti
- Lokomotiv Moskova maçına taraftarlar akın etti! Galatasaray, 613 gün sonra ilki yaşadı
- Fenerbahçe farkı artırmaya devam ediyor! Berisha'dan müthiş vole
- Galatasaray taraftarının öptüğü muhabirin eşinden beğeni yağmuruna tutulan tepki
- Üç Kuruş dizisinin Konyalı'sı Alişan Uğur, ünlü ismin oğlu çıktı
- Bakan Çavuşoğlu ülkesine dönen Suriyeli sayısını verdi
- Okul bahçesinde elektrik direğine temas eden 13 yaşındaki çocuk, akıma kapılarak hayatını kaybetti
- İki aracın kafa kafaya çarpıştığı feci kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 2 sürücü ise ağır yaralandı
- Husumetlisi tarafından evinde başından vurulan genç, hastanede yaşam savaşı veriyor
- Yusuf Yazıcı, Galatasaray'a mı geliyor? Milli futbolcunun menajeri iddialara yanıt verdi
- Sıkıldığı için 5 defa eski nişanlısına kaçan kadını kocası canlı yayında affetti
- Canlı yayına damga vuran an! Galatasaray taraftarının öptüğü muhabir neye uğradığını şaşırdı
- Fotoğraf çektirmeyi sevmeyen Müge Anlı, Instagram'dan pozunu paylaşınca beğeni butonu çöktü
- Beşiktaş'ın TFF'ye yaptığı başvuru reddedildi! Trabzonspor maçının günü değişmeyecek
- Arılardan kaçmak için göle atlayan adam piranalara yem oldu
- Galatasaray taraftarı, Falcao formasına ufak bir dokunuş yaptı! Son haline beğeni yağıyor
- İşte saf sevgi! Köpek, ölen sahibinin mezarının başından 6 gündür ayrılmıyor
- Son Dakika: Türkiye'de 4 Kasım günü koronavirüs nedeniyle 228 kişi vefat etti, 29 bin 482 yeni vaka tespit edildi
- Son Dakika: Hazine ve Maliye Bakanı Elvan'dan asgari ücretle ilgili ilk ipucu: Vatandaşımızı enflasyona ezdirmeyeceğiz
- Ocak ayında yeni transfer de gidiyor! Fatih Terim, 4 futbolcunun ayrılmasına onay verdi
- Son Dakika: Bakan Elvan'dan enerji fiyatlarındaki artışla ilgili açıklama: Doğal gazı 100 birime alıp vatandaşa 25 birime satıyoruz
- İyice güçsüzleşen PKK'da Mazlum Kobani görevden alındı, yerine Mahmut Reş atandı
- Galatasaray'ın TFF'ye resti sonrası taraftarlar stada akın ediyor! İşte Lokomotiv Moskova maçı için satılan bilet sayısı
- Kızını ve eşini katledip intihar eden baba, ayrı yerde toprağa verildi
- Barış Akarsu'nun annesi Hatice Akarsu hayatını kaybetti
- Dünya bu olayı konuşuyor! İki kadın televizyon canlı yayınında en uzun öpüşme rekorunu kırdı
- Yusuf Yazıcı gemileri yaktı! Süper Lig'e geri dönüyor ama Trabzonspor'a değil
- Tosuncuk'un ağabeyi emniyette susma hakkını kullandı: Konuşmayacağım
- Sadakatsiz dizisinde rüşvet sahnesi için savcılığa suç duyurusunda bulunuldu
- Markette zehirli yılan paniği! Alışveriş yapan vatandaşlar çığlık çığlığa kaçtı
- Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın, F-35'lerle ilgili konuştu: Birinci tercihimiz programının içerisinde bulunmak
- Rizeli vatandaşın yüksek gelen elektrik faturasına gösterdiği tepki, sosyal medyaya damga vurdu
#Korona tablosundaki oranların artışının nedeni sizce nedir? ?? #Covid #VakaSayısı— Haberler (@Haberler) November 4, 2021
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