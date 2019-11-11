4 kardeşin cenazeleri Adli Tıp Kurumundan alındı

11.11.2019 14:36 | Son Güncelleme: 11.11.2019 14:43

Fatih'te evlerinde ölü bulunan 4 kardeşin cenazeleri, arkadaşları Serpil Alkan tarafından Adli Tıp Kurumundan alındı.

Olayın ardından Adli Tıp Kurumuna getirilen Cüneyt (48), Oya (54), Kamuran (60) ve Yaşar Yetişkin (56) kardeşlerin cenazeleri, otopsi işlemlerinin ardından Alkan'a teslim edildi.

Alkan, gazetecilere yaptığı açıklamada, cenazeleri bugün ikindi namazının ardından defnetmeye çalışacaklarını söyledi.

Bir gazetecinin, "Vasiyetlerini yerine getirmiş olacaksınız." ifadesi üzerine Alkan, şöyle konuştu:

"Şimdi ben üzüleyim mi, sevineyim mi anlayamadım. Bir haftadır yemek bile yemedim. Sizlerin sayesinde buradan kardeşlerine de çok teşekkür ediyorum onların sayesinde aldım bu cenazeleri yoksa mümkün değil alamazdım, kimsesizler mezarlığına gidecekti. Arkadaşları da gelecek inşallah hep beraber cenazeyi kaldıracağız."

4 kardeş için son görevini yapacağını dile getiren Alkan, "En azından üzerimden bir yük kalktı. Bir de vasiyette bulunduğu için onun da ayrı bir üzüntüsü vardı." dedi.

Kardeşlerin cenazeleri, Kozlu Gasilhanesi'nde yıkandıktan sonra ikindi vakti Fındıkzade'deki Albayraklar Camisi'nde kılınacak cenaze namazının ardından Ayazağa Mezarlığına defnedileceği belirtildi.

Kardeşlerin cenazeleri, ikindi vakti Fındıkzade Albayraklar Camisi'nde kılınacak cenaze namazının ardından Ayazağa Mezarlığına defnedilecek.

Olay

5 Kasım'da saat 22.45'te polise, Fatih'te Molla Gürani Mahallesi Oğuzhan Caddesi 28/4 numaralı evin sakinlerine ulaşılamadığı ihbarı yapılmıştı.

İhbar üzerine eve giden ekipler, çilingir yardımıyla kapıyı açıp içeri girdiklerinde iç kapıda "Dikkat siyanür var, polisi arayın, içeri girmeyin." notuyla karşılaşmıştı. Söz konusu notun bulunması üzerine AFAD ekiplerine haber veren polis, evde Cüneyt (48), Oya (54), Kamuran (60) ve Yaşar Yetişkin (56) kardeşlerin cesedini bulmuştu.

İlk incelemede, siyanür zehirlenmesi bulgularına rastlanmıştı.

Kaynak: AA