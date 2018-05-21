4 Kadınının Kıl Payı Ölümden Kurtulduğu Anlar Kamerada
İstanbul Bağcılar'da kaza yapan iki araçtan biri kontrolden çıkarak kaldırımdaki 4 kadının üzerine savruldu. Kadınlar mucize eseri hayata kaldı.
İstanbul Bağcılar'da kaza yapan araçlardan biri kontrolden çıkarak kaldırımda bekleyen 4 kadının üzerine savruldu. Kadınlardan ikisi yaralanırken iki kadın son anda kurtuldu. Kaza anı saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı.
İKİ KADIN YERE SAVRULDU
Kaza önceki gün saat 15.00 sıralarında Yenimahalle'de meydana geldi. İki sokağın kesiştiği noktada farklı istikametlerde ilerleyen iki otomobil çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle araçlardan biri kaldırım üzerinde köpekleriyle birlikte bekleyen 4 kadının üzerine savruldu. Savrulan araç iki kadına çarparken, diğer iki kadın şans eseri yara almadan kurtuldu. Kazayı gören çevredeki vatandaşlar büyük bir panikle yaralıların yardımına koştu. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralanan iki kişi olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Aynı noktada çok sık kaza olduğunu söyleyen vatandaşlar ise yetkililerden önlem almasını istedi.
O ANLAR KAMERADA
Olay anı saniye saniye bir iş yerinin güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde iki farklı istikametten gelen otomobiller çarpışıyor ve araçlardan biri savruluyor. Çarpışmanın etkisiyle savrulan araç kaldırımda bekleyen 4 kadından ikisine çarpıyor. Kazayı gören vatandaşlar büyük bir panikle yardıma koşuyor.
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GARİLARİ ÖLDÜRMEYİN GARİLAR GÜLDÜR MA ÇİÇEKTİR BİZE LAZIMDIR ÇOĞALACAZ GARİLARLA BERABER TAYYİBİ YENECEZCevap Yaz 1 Yayından Kaldır
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ikisindede hata var ralli yapar gibi geliyorlar ara sokakta hemde dörtyol ağzı ikisinde basın cezayı Allah kurtarmış... kadınlarıCevap Yaz Yayından Kaldır
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bol bol zekat sadaka verin hele bu hayir ayinda az sadaka cok belayi def ederCevap Yaz 1 Yayından Kaldır
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Artık sokakta durmak bile tehlikeli millet nasıl araba kullanıyor aklına gelen ehliyet almış zaten ehliyet olmayanda çok araba kullanan kişiler birde millet borç içinde insanlar dalgın geçim derdinde ekonomi ortada zaten kişilere göre güzel ama ekonomi siyasetçilerin ekonomi derdi yok geçim sıkıntısı da yok torunlarına kadar maaş alacaklar en az 100 yıl kesintisiz halkta çalışsın dursun vergisini .ödesin başkaları rahat etsin diyeCevap Yaz Yayından Kaldır