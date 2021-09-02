4. Kadın Emeği Festivali 3 Eylül'de Başlıyor
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4. Kadın Emeği Festivali 3 Eylül'de Başlıyor

4. Kadın Emeği Festivali 3 Eylül'de Başlıyor
Habermetre - Haberler | Toplum

Çankaya Belediyesinin kadınlarla ekonomik dayanışma amaçlı düzenlediği "Kadın Emeği Festivali' bu yıl dördüncü kez Başkentlilerle buluşuyor.

Çankaya Belediyesinin kadınlarla ekonomik dayanışma amaçlı düzenlediği "Kadın Emeği Festivali' bu yıl dördüncü kez Başkentlilerle buluşuyor. Festival 3, 4 ve 5 Eylül'de Ahlatlıbel Atatürk Parkı'nda yapılacak.

Festivale katılmak, kadın emeği ile dolu stantları gezmek isteyen Başkentliler için belediyenin ücretsiz servisleri üç gün boyunca Kolej-Ahlatlıbel arasında hizmet verecek.

Çankaya Belediyesi, kadınların el emeği ürünlerinin satışa sunulduğu "Kadın Emeği Festivali'ni bu yıl 4. kez düzenliyor. 3, 4 ve 5 Eylül'de Ahlatlıbel Atatürk Parkı'nda Başkentlilerle buluşacak festivalde, 300'e yakın Çankayalı kadının el emeği ürünleri satışa sunulacak. Festivale katılmak, kadın emeği ile dolu standları gezmek isteyen Başkentliler için belediyenin ücretsiz servisleri üç gün boyunca Kolej-Ahlatlıbel arasında hizmet verecek.

FESTİVALDE SANATÇILARA DA DESTEK VAR

İki büyük sahnede düzenlenecek 13 ayrı konser ile taçlanacak festival, yüzlerce Ankaralıya keyifli bir hafta sonu yaşatacak. Kadın emeğinin görünür kılınması ve ürünlerin pazardaki yerini alabilmesi amacı taşıyan Festival ile kadınların yanı sıra Başkentli sanatçılara da destek verilecek.

ÜCRETSİZ SERVİS

Çankaya Belediyesinin festivale katılmak isteyenler için Kolej Otoparkı'ndan Ahlatlıbel Atatürk Parkı'na kaldıracağı ücretsiz servis araçlarının tarih ve saatleri ise şöyle:

3 EYLÜL 2021 CUMA

Saat 15: 00 ve 18: 00 (Gidiş)

Çankaya Belediyesi Kolej Otoparkı - Ahlatlıbel Atatu¨rk Parkı

Saat 20: 00 ve 21: 30 (Dönüş)

Ahlatlıbel Atatu¨rk Parkı- Çankaya Belediyesi Kolej Otoparkı

4 EYLÜL 2021 CUMARTESİ

Saat 13: 00, 15: 00, 17: 00 ve 19: 00 (Gidiş)

Çankaya Belediyesi Kolej Otoparkı - Ahlatlıbel Atatu¨rk Parkı

Saat 18. 00, 20: 00, 21: 30 (Dönüş)

Ahlatlıbel Atatu¨rk Parkı - Çankaya Belediyesi Kolej Otoparkı

5 EYLÜL 2021 PAZAR

Saat 13: 00, 15: 00, 17: 00 ve 19: 00 (Gidiş)

Çankaya Belediyesi Kolej Otoparkı - Ahlatlıbel Atatu¨rk Parkı

Saat 18: 00, 20: 00, 21: 30 (Dönüş)

Ahlatlıbel Atatu¨rk Parkı - Çankaya Belediyesi Kolej Otoparkı

Kaynak: Habermetre

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