4. Kadıköy Plak Günleri başlıyor

29.08.2019 18:02

Kadıköy Belediyesi tarafından bu yıl 4'üncüsü düzenlenen Kadıköy Plak Günleri, 7 Eylül'de başlayacak.

Moda'da bulunan Kadıköy Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi bahçesinde iki gün devam edecek Kadıköy Plak Günleri'nin bu yılki onur konuğu, Moğollar grubunun efsane ismi Cahit Berkay olacak.

Kadıköy'ün ve İstanbul'un müzik kültürünü, müziğin hafızasını açığa çıkartmak amacıyla düzenlenen etkinlikte İstanbul'un önemli plakçılarının stantları yer alacak.

Plak koleksiyoncularının ve meraklılarının buluşacağı festivalde, söyleşi ve plak okuma etkinlikleri katılımcılara açık olacak.

Kadıköy Plak Günleri'nde Türk müziğinin en önemli isimlerinden Münir Nurettin Selçuk anısına özel bir etkinlik düzenlenecek.

Festivalde, 1960-1970 ve 1980'lerin kadın sanatçılarının plaklarını biriktiren Polonyalı antropolog ve plak koleksiyoneri Kornelia Binicewicz, kadın sanatçıların plaklarını çalacak.

Farklı DJ'lerin de performans sergileyeceği Kadıköy Plak Günleri'nde ayrıca, Radyo Eksen Yayın Yönetmeni Gülşah Güray, Zorlu PSM Genel Müdürü Murat Abbas ve Agop Çekmen söyleşileri yapılacak.

Kaynak: AA