29.08.2019 16:32

4. Kadıköy Plak Günleri Başlıyor

Plak günlerinin bu yılki onur konuğu Cahit Berkay

İSTANBUL Kadıköy Belediyesinin bu yıl 4'üncüsünü düzenlediği Kadıköy Plak Günleri, 7 Eylül Cumartesi günü Moda'da başlıyor. İki gün sürecek Kadıköy Plak Günleri'nin bu yılki onur konuğu analog müziğin önemli temsilcilerinden biri olan Cahit Berkay olacak.

Kadıköy'ün ve İstanbul'un müzik kültürünü, müziğin hafızasını açığa çıkartmak, plakseverleri bir araya getirmek amacıyla düzenlenen Kadıköy Plak Günleri, 7-8 Eylül tarihlerinde Moda'daki Kadıköy Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi bahçesinde gerçekleştirilecek. Etkinlikte başta Kadıköy'ün olmak üzere İstanbul'un önemli plakçılarının stantları yer alacak. Plak koleksiyoncularının ve plak müdavimlerinin buluşacağı etkinlikte, söyleşi ve plak okuma etkinlikleri katılımcılara yeni pencereler açacak. Plak kültürüne katkı sunmak hedefiyle gerçekleştirilen festivalde, zamanın ruhuna uygun olarak alanda yer alan klasik araç da atmosfere renk katacak. Onur konuğu Cahit Berkay

Plak Günleri'nin bu yılki onur konuğu Moğollar grubunun efsane ismi Cahit Berkay olacak. Cahit Berkay, 8 Eylül Pazar saat 18.00'de "Cahit Berkay ile Analog Anılar" adlı bir söyleşi gerçekleştirecek. Moğollar grubunun efsane ismi, analog müzikten dijital müziğe geçiş sürecini, müzik yolcuğunu, anılarını anlatacak. Ayrıca Türk müziğinin önemli isimlerinden biri olan Münir Nurettin Selçuk anısına özel bir etkinlik hazırlandı. 7 Eylül Cumartesi saat 19.00'da plaklar, 'Bir tatlı huzur almaya geldik Kalamış'tan' dizelerinin bestecisi Münir Nurettin Selçuk'un eserleri ile dönecek. Münir Nurettin Selçuk'un heykeli bu yıl Kadıköy Belediyesi tarafından Kalamış Parkı'na dikilmişti. Plak Günleri kapsamında geçtiğimiz yıllarda da Zeki Müren, Müzeyyen Senar, Neşet Ertaş ve Fikret Kızılok anılmıştı. Polonyalı kadın koleksiyoner kadın plakları çalacak

Plak Günleri'nin en renkli etkinliklerinden biri 1960-70 ve 80'lerin kadın sanatçılarının plaklarını biriktiren Polonyalı antropolog ve plak koleksiyoneri Kornelia Binicewicz tarafından düzenlenecek. Kadıköy'de yaşayan Polonyalı Binicewicz, kadın sanatçıların plaklarını çalacak.

4. Kadıköy Plak Günleri'nde 7 Eylül günü saat 15.00'de Radyo Eksen Yayın Yönetmeni Gülşah Güray ve Zorlu PSM Genel Müdürü Murat Abbas söyleşisi ve 8 Eylül Pazar 'Agop Çekmen'den Plak Hikayeleri' adlı söyleşi alıyor. Öte yandan iki gün boyunca Cünort, Ertan Kurt, Volkan Judocu, Kornelia Binicewicz DJ performansları ile farklı tınıları dinleyicilerle buluşturacak. Etkinlik, Caferağa Mahallesi Cem Sokak No: 2 adresinde gerçekleştirilecek.

Kaynak: İHA