4. Kademe Kick Boks Başantrenör Kursu, Ankara'da düzenlenecek

4. Kademe Kick Boks Başantrenör Kursu'nun 20-29 Mart tarihlerinde Ankara'da gerçekleştirileceği duyuruldu.

Türkiye Kick Boks Federasyonundan yapılan açıklamada, 2021 yılı faaliyet programında yer alan kursun yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerine uygun olarak düzenleneceği belirtildi.

Açıklamada, "Kurs için kayıtlar e-devlet üzerinden yapılacak olup, son kayıt tarihi 15 Mart Pazartesi günüdür. Başvurular Spor Bilgi Sistemi modülü içerisinde 'kurs başvurusu' olarak yapılacaktır." ifadelerine yer verildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fatih Gazioğlu