4. Kademe Kick Boks Başantrenör Kursu, Ankara'da düzenlenecek
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Advertisement

4. Kademe Kick Boks Başantrenör Kursu, Ankara'da düzenlenecek

12.03.2021 12:59 | Son Güncelleme: 12.03.2021 13:04
4. Kademe Kick Boks Başantrenör Kursu, Ankara'da düzenlenecek

4. Kademe Kick Boks Başantrenör Kursu'nun 20-29 Mart tarihlerinde Ankara'da gerçekleştirileceği duyuruldu.

4. Kademe Kick Boks Başantrenör Kursu'nun 20-29 Mart tarihlerinde Ankara'da gerçekleştirileceği duyuruldu.

Türkiye Kick Boks Federasyonundan yapılan açıklamada, 2021 yılı faaliyet programında yer alan kursun yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerine uygun olarak düzenleneceği belirtildi.

Açıklamada, "Kurs için kayıtlar e-devlet üzerinden yapılacak olup, son kayıt tarihi 15 Mart Pazartesi günüdür. Başvurular Spor Bilgi Sistemi modülü içerisinde 'kurs başvurusu' olarak yapılacaktır." ifadelerine yer verildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fatih Gazioğlu

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Cahit Özkan Ziya Selçuk Ekrem İmamoğlu Mehmet Akif Ersoy Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Hande Erçel Hakan Yılmaz Pelin Öztekin İbrahim Tatlıses
Spor Mesut Özil Fatih Terim Caner Erkin Ünal Karaman Aykut Kocaman
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri İzmir Cinayet
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: 4. Kademe Kick Boks Başantrenör Kursu, Ankara'da düzenlenecek - Spor Haberleri
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 12.3.2021 13:06:15. #1.14#
title