4. ITUC-AP Asya Pasifik Bölgesel Konferansı

10.10.2019 15:39

Konfederasyonu-Asya Pasifik Bölgesel Örgütünün 4. Bölgesel Konferansı 7-9 Ekim 2019 tarihlerinde Tokyo'da gerçekleştirildi.Toplam 34 ülkedeki 59 ulusal konfederasyona üye 23 milyon işçiyi temsil eden uluslararası sendikalar katıldı.



İşin Geleceği, Sendikal Örgütlenme, Mülteciler, Sendikal Hak ve Özgürlükler, Temel ILO Sözleşmeleri, Asya Pasifik Bölgesindeki ekonomik ve siyasi gelişmeler konferansın konu başlıkları oldu. Konferansta TÜRK-İŞ Genel Başkanı Ergün Atalay, ITUC-AP'nin en üst karar alma organı alan Bölgesel Genel Konsey ve Yönetim Kurulu asil üyeliğine seçildi. Atalay aynı zamanda ITUC-AP'nin Genel Başkan Yardımcılığı görevini yürütecek. ITUC-AP'nin Genel Başkanlığına Anthony Felix ve Genel Sekreterliğine Shoya YOSHIDA tekrar seçildiler. - ANKARA

Kaynak: İHA