4. İstanbul Uluslararası Buluş Fuarı başlıyor

16.09.2019 18:15

Türk Patent ve Marka Kurumunun (TÜRKPATENT) 2016'dan bu yana her yıl düzenlediği Türkiye'nin ilk ve tek uluslararası buluş fuarı niteliğindeki İstanbul Uluslararası Buluş Fuarı (ISIF'19), TEKNOFEST kapsamında 17-22 Eylül'de Atatürk Havalimanı'nda gerçekleşecek.



Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı desteğiyle TÜRKPATENT ev sahipliğinde Dünya Fikri Mülkiyet Teşkilatı (WIPO), Avrupa Patent Ofisi (EPO) ve Uluslararası Buluşçular Birliği Federasyonu (IFIA) iş birliğinde düzenlenecek ISIF'19'da, 25 ülkeden 400'ün üzerinde buluş ziyaretçiler ve yatırımcılar için sergilenecek.



Türkiye'nin gelişimine değer katacak buluş, Ar-Ge ve inovasyon faaliyetlerinin ulusal ve uluslararası katılımcılarla buluşturulması ve üretilen teknik bilginin ticarileştirilerek toplumun yararına sunulması amacıyla yola çıkılmış olan, ülkemizin ilk ve tek uluslararası buluş fuarı "4. İstanbul Uluslararası Buluş Fuarı (ISIF'19) 17-22 Eylül 2019 tarihleri arasında TEKNOFEST kapsamında Atatürk Havalimanı'nda gerçekleştirilecek.



Hedef kitlesini uluslararası ve ulusal; bireysel buluşçular, Ar-Ge merkezleri, sanayiciler, girişimciler, özel araştırmacılar, danışmanlar, özel veya devlet destekli araştırma enstitüleri, teknoloji geliştirme bölgeleri, teknoloji transfer ofisleri, üniversiteler, fikri ve sınai mülkiyet hakları ile ilgili kurum ve kuruluşlar, melek yatırımcılar, risk sermayesi grupları, patent vekilleri, buluş dernekleri, ilgili kamu kurumları ve sivil toplum kuruluşlarının oluşturduğu ISIF, içeriğindeki B2B görüşmeler ve paneller ile ekosistemin güçlü bir destekleyicisi olmaya devam edecektir.



Fuarda sergilenecek tüm buluşlar; 8'i uluslararası, 7'si yerli olmak üzere toplam 15 kişilik Jüri Kurulu tarafından belirlenen kriterlere göre değerlendirilip ödül almaya layık olanlar tespit edilecektir.



ISIF'19, sınai mülkiyet alanında kurumsal kapasitesi büyük gelişme kaydetmiş ve yasal zemini güçlenmiş bir Türkiye'nin tüm dünya buluşçularının hizmetine sunduğu uluslararası bir etkinlik.



Temel hedefi, büyük çabaların sonucunda ortaya çıkan buluşların tanıtılması, yatırımcıyla buluşturulması ve ticarileştirilmesi olmakla beraber ISIF aynı zamanda; 7'den 70'e katılımcıların ziyaretleriyle renklenecek büyük bir farkındalık etkinliği, fuarla eş zamanlı düzenlenen ulusal ve uluslararası çalıştay ve panellerle değer kazanacak kapsamlı bir eğitim etkinliği ve Türkiye'nin ve bölgenin en güçlü sınai mülkiyet ağı olmaya aday bir sosyal etkinlik olma özelliklerini taşımaktadır. - ANKARA

Kaynak: İHA