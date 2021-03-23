Son dakika haber... 4 iş yerinin küle döndüğü yangın 3 saat sonra kontrol altına alındı
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Son dakika haber... 4 iş yerinin küle döndüğü yangın 3 saat sonra kontrol altına alındı

23.03.2021 03:28 | Son Güncelleme: 23.03.2021 03:40

Gelen son dakika haberine göre Sakarya'nın Serdivan ilçesinde bulunan ASEM Mobilyacılar Çarşısında bir atölyede çıkan ve çevresindeki dükkanlara da sıçrayarak büyüyen yangın yaklaşık 3 saat sonra kontrol altına alındı.

Sakarya'nın Serdivan ilçesinde bulunan ASEM Mobilyacılar Çarşısında bir atölyede çıkan ve çevresindeki dükkanlara da sıçrayarak büyüyen yangın yaklaşık 3 saat sonra kontrol altına alındı. Bölgeye gelerek incelemelerde bulunan Sakarya Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ekrem Yüce, 4 iş yerinin tamamen yanarak kullanılamaz hale geldiğini açıkladı.

Yangın, Serdivan ilçesi İstiklal Mahallesinde bulunan ASEM Mobilyacılar Çarşısı içerisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 398 No'lu sokakta bulunan bir mobilya atölyesinde henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı çıkan yangın çevresinde bulunan 4 farklı iş yerine de sıçramıştı. Kısa sürede büyüyen yangın için bölgeye Sakarya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığına bağlı birçok itfaiye ekibi sevk edildi. Mobilya üretimi yapmakta olan 5 dükkanı saran alevler, itfaiye erlerinin yaklaşık 3 saatlik çabası neticesinde kontrol altına alındı. Herhangi bir can kaybının yaşanmadığı olayda, 4 iş yeri tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi. Ekiplerin bölgedeki soğutma çalışmaları sürüyor.

Ciddi bir yangındı, 4 iş yeri tamamen yanmış durumda

İtfaiye ekiplerinin devam eden çalışmalarını yerinde inceleyerek, durum hakkında Serdivan Belediye Başkanı Yusuf Alemdar'dan bilgi alan Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, "ASEM Mobilyacılar Çarşısında bir yangın meydana gelmiştir. Ekiplerimiz anında müdahale etmiştir. Serdivan Belediye Başkanımız, Serdivan Belediyesi'nin ekipleri, SASKİ ekipleri hep birlikte yoğun bir şekilde 40 araç şuanda olay yerine intikal etmiş durumda. Yangın kontrol altına alındı, sebepleri daha sonra ortaya çıkacaktır. Şuanda biz yangını söndürmek ile meşgulüz. Tesellimiz can kaybı olmamasıdır. Ciddi bir yangındır, şuanda 4 iş yeri tamamen yanmış durumdadır. Geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum" diye konuştu. - SAKARYA

Son dakika haber... 4 iş yerinin küle döndüğü yangın 3 saat sonra kontrol altına alındı
Son dakika haber... 4 iş yerinin küle döndüğü yangın 3 saat sonra kontrol altına alındı
Son dakika haber... 4 iş yerinin küle döndüğü yangın 3 saat sonra kontrol altına alındı
Son dakika haber... 4 iş yerinin küle döndüğü yangın 3 saat sonra kontrol altına alındı
Son dakika haber... 4 iş yerinin küle döndüğü yangın 3 saat sonra kontrol altına alındı
Son dakika haber... 4 iş yerinin küle döndüğü yangın 3 saat sonra kontrol altına alındı
Son dakika haber... 4 iş yerinin küle döndüğü yangın 3 saat sonra kontrol altına alındı
Son dakika haber... 4 iş yerinin küle döndüğü yangın 3 saat sonra kontrol altına alındı
Son dakika haber... 4 iş yerinin küle döndüğü yangın 3 saat sonra kontrol altına alındı
Son dakika haber... 4 iş yerinin küle döndüğü yangın 3 saat sonra kontrol altına alındı
Son dakika haber... 4 iş yerinin küle döndüğü yangın 3 saat sonra kontrol altına alındı
Son dakika haber... 4 iş yerinin küle döndüğü yangın 3 saat sonra kontrol altına alındı
Son dakika haber... 4 iş yerinin küle döndüğü yangın 3 saat sonra kontrol altına alındı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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