4 iş yerini soyan hırsızlar kıskıvrak yakalandı
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

4 iş yerini soyan hırsızlar kıskıvrak yakalandı

4 iş yerini soyan hırsızlar kıskıvrak yakalandı Bartın'da 4 iş yerinden hırsızlık yaptıkları iddiasıyla yakalanan 3 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi.

03.07.2020 20:38 | Son Güncelleme: 03.07.2020 21:13

4 iş yerini soyan hırsızlar kıskıvrak yakalandı

BARTIN - Bartın'da 4 iş yerinden hırsızlık yaptıkları iddiasıyla yakalanan 3 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Bartın'da 3 ve Amasra ilçesinde bir adet kafe ile restoranların katlanır pencerelerini zorlayarak toplamda 6 bin liralık hırsızlık yapıldı. İş yeri yetkililerinin durumu haber vermesi üzerine harekete geçen Bartın İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube ekipleri, güvenlik kamerası ve parmak izleri üzerinden yaptıkları incelemelerde şüphelilerin hırsızlık suçlarından çok sayıda kaydı olan V.C.E ve U.G isimli şahıslar olduğunu belirledi. İncelemelerde ayrıca şüphelilerin başkalarının kimliğini kullanarak Amasra İlçesinde bir pansiyonda kaldığı tespit edildi. Şahıslar kaldıkları pansiyonda ekipler tarafından çaldığı malzemeler ile kıskıvrak yakalandı. Şahısların üzerinden ayrıca bir adet kuru sıkı tabanca ile iki adet kesici alette ele geçirildi. Şahısların kullandığı motosikleti de Karabük'ün Safranbolu ilçesinden çaldıkları belirlenen 3 kişi emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şahıslar çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak Bartın Kapalı Cezaevine gönderildi.

4 iş yerini soyan hırsızlar kıskıvrak yakalandı

Kaynak: İHA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Boşa akan maden suyu kaynağını değerlendirmek için kurulan fabrika 30 ülkeye ihracat yapıyor Haber
Boşa akan maden suyu kaynağını değerlendirmek için kurulan fabrika 30 ülkeye ihracat yapıyor
Avustralya'da karantinaya alınan yolcular otel görevlileriyle cinsel ilişkiye girdi, ikinci dalga patlak verdi! Haber
Avustralya'da karantinaya alınan yolcular otel görevlileriyle cinsel ilişkiye girdi, ikinci dalga patlak verdi!
Geçen ay hasadı başlayan domatesin kilosu tarlada 3 liradan 60 kuruşa düştü Haber
Geçen ay hasadı başlayan domatesin kilosu tarlada 3 liradan 60 kuruşa düştü
Kızını korumak isteyen uzman jandarma öldüresiye darbedildi Haber
Kızını korumak isteyen uzman jandarma öldüresiye darbedildi
Yarım dönümde örtü altı ejder meyvesi üretiminden 50 bin lira kazanç bekliyor Haber
Yarım dönümde örtü altı ejder meyvesi üretiminden 50 bin lira kazanç bekliyor
Son Dakika: Türkiye'de 3 Temmuz günü koronavirüs nedeniyle 19 kişi hayatını kaybetti, 1172 yeni vaka tespit edildi Haber
Son Dakika: Türkiye'de 3 Temmuz günü koronavirüs nedeniyle 19 kişi hayatını kaybetti, 1172 yeni vaka tespit...
250 şübesi olan ünlü İngiliz restoran grubu iflas etti
250 şübesi olan ünlü İngiliz restoran grubu iflas etti
Son Dakika: Sakarya'daki havai fişek fabrikasındaki meydana gelen patlamada 4 vatandaşımız öldü, 3 vatandaşımız kayıp
Son Dakika: Sakarya'daki havai fişek fabrikasındaki meydana gelen patlamada 4 vatandaşımız öldü, 3 vatandaşımız kayıp
Rus milyarder Bodrum'da sahili kapatarak çalışanlara 7 bin 500 lira bahşiş bıraktı
Rus milyarder Bodrum'da sahili kapatarak çalışanlara 7 bin 500 lira bahşiş bıraktı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 'Her sabah içiyorum' dediği dut pekmezinin satışları patladı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Her sabah içiyorum" dediği dut pekmezinin satışları patladı
Şeyma'yı öldüren babası hakim karşısına çıktı: Müstehcen sitelere girdiğimde kızıma ait fotoğraflar, videolar gördüm
Şeyma'yı öldüren babası hakim karşısına çıktı: Müstehcen sitelere girdiğimde kızıma ait fotoğraflar, videolar gördüm
Hendek'te patlama yaşanan fabrikanın MÜSİAD Sakarya Şube Başkanı'na ait olduğu ortaya çıktı
Hendek'te patlama yaşanan fabrikanın MÜSİAD Sakarya Şube Başkanı'na ait olduğu ortaya çıktı
Maskesiz görüntülenen 71 yaşındaki Kadir İnanır: Linç edildim
Maskesiz görüntülenen 71 yaşındaki Kadir İnanır: Linç edildim
Kaç lira artış olacak? İşte memur ve emeklinin temmuzda alacağı zamlı maaşlar
Kaç lira artış olacak? İşte memur ve emeklinin temmuzda alacağı zamlı maaşlar
Ozan Güven, Deniz Bulutsuz'u darbettiği iddiasıyla açılan dava için gizlilik kararı aldırdı
Ozan Güven, Deniz Bulutsuz'u darbettiği iddiasıyla açılan dava için gizlilik kararı aldırdı
Türkiye'den 'Yeniköy Kasabı' denilerek yollanan Del Bosque, İspanya'yı 2010'da Dünya şampiyonluğuna taşıdı
Türkiye'den "Yeniköy Kasabı" denilerek yollanan Del Bosque, İspanya'yı 2010'da Dünya şampiyonluğuna taşıdı
ÖSYM, Mabel Matiz sorusuyla ilgili inceleme başlattı! Sorumlu kişiler soru hazırlama süreçlerinden çıkartılacak
ÖSYM, Mabel Matiz sorusuyla ilgili inceleme başlattı! Sorumlu kişiler soru hazırlama süreçlerinden çıkartılacak
ABD'li uzmana göre koronavirüsün yeni mutasyonu hastalığın bulaşıcılığını artırabilir
ABD'li uzmana göre koronavirüsün yeni mutasyonu hastalığın bulaşıcılığını artırabilir
Burcu Biricik yıllar önce yaşadığı taciz anını anlattı: Bağırabildiğim için kurtuldum
Burcu Biricik yıllar önce yaşadığı taciz anını anlattı: Bağırabildiğim için kurtuldum
Ünlü oyuncu Çağatay Ulusoy, Barbaros dizisinden ayrıldı
Ünlü oyuncu Çağatay Ulusoy, Barbaros dizisinden ayrıldı
Şeyma Subaşı yeni yaşını kırmızı mini elbiseli pozlarıyla kutladı! Takipçilerinden beğeni yağıyor
Şeyma Subaşı yeni yaşını kırmızı mini elbiseli pozlarıyla kutladı! Takipçilerinden beğeni yağıyor
Ankara Emniyet Müdürlüğü: Saldırıda bulunan avukatlar hakkında suç duyurusunda bulunacağız
Ankara Emniyet Müdürlüğü: Saldırıda bulunan avukatlar hakkında suç duyurusunda bulunacağız
Deprem korkusu yaşatan yılanlar bir gölde daha görüldü
Deprem korkusu yaşatan yılanlar bir gölde daha görüldü
Koronavirüste bir gizem daha aylar sonra çözüldü! Ölümlerin yüzde 30'una neden olan kan pıhtılaşmasının sebebi bulundu
Koronavirüste bir gizem daha aylar sonra çözüldü! Ölümlerin yüzde 30'una neden olan kan pıhtılaşmasının sebebi bulundu
Ece Erken, Şafak Mahmutyazıcıoğlu'yla barıştı! Denizde öpüşürken fena yakalandılar
Ece Erken, Şafak Mahmutyazıcıoğlu'yla barıştı! Denizde öpüşürken fena yakalandılar
Galatasaray'ın anlaştığı iddia edilen Kerem Aktürkoğlu İstanbul'dan paylaşım yaptı
Galatasaray'ın anlaştığı iddia edilen Kerem Aktürkoğlu İstanbul'dan paylaşım yaptı
Uçurtmayı kurtarırken akıma kapılan Dilara, hemşirelere 'Yarın öleceğim uğraşmayın artık' demiş
Uçurtmayı kurtarırken akıma kapılan Dilara, hemşirelere "Yarın öleceğim uğraşmayın artık" demiş
Koronavirüsü yenen Singapur'da deng humması başladı, 14 bin kişi enfekte oldu
Koronavirüsü yenen Singapur'da deng humması başladı, 14 bin kişi enfekte oldu
Halit Ergenç ve Bergüzar Korel'in gözlerden uzak büyüttüğü bebekleri ilk kez görüntülendi
Halit Ergenç ve Bergüzar Korel'in gözlerden uzak büyüttüğü bebekleri ilk kez görüntülendi
8 yaşındaki Eylül'ün katil zanlısı için istenen ceza belli oldu
8 yaşındaki Eylül'ün katil zanlısı için istenen ceza belli oldu
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Mustafa Şentop Emmanuel Macron Mevlüt Çavuşoğlu Bekir Pakdemirli Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Cem Yılmaz Buse Varol Acun Ilıcalı Gonca Vuslateri
Spor Ali Koç İrfan Buz Sergen Yalçın Ali Palabıyık Malcolm Thomas
Daha Fazla Tbmm Temmuz Sakarya Patlama
Şu an buradasınız: 4 iş yerini soyan hırsızlar kıskıvrak yakalandı - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 3.7.2020 21:39:26. #1.14#
title