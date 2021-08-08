4 ilin ormanları bu kuleden denetleniyor

4 ilin ormanları bu kuleden denetleniyorANKARA ile Çankırı sınırında bulunan Kızılcahamam ilçesindeki Işıkdağı Yangın Gözetleme Kulesi'nde, bu iki ilin yanında Kırşehir ve Kırıkkale ormanları da yangınlara karşı denetleniyor.

4 ilin ormanları bu kuleden denetleniyor

ANKARA ile Çankırı sınırında bulunan Kızılcahamam ilçesindeki Işıkdağı Yangın Gözetleme Kulesi'nde, bu iki ilin yanında Kırşehir ve Kırıkkale ormanları da yangınlara karşı denetleniyor. 4 il ve 11 orman işletme müdürlüğünün bağlı olduğu kuleye, saat başı denetimlere ilişkin bilgi veriliyor. Ankara'nın Kızılcahamam ilçesinde Çankırı sınırında 1960 yılında yapılan Işıkdağı Yangın Gözetleme Kulesi'nde 2 orman işçisi 1'er hafta vardiya usulü görev yapıyor. 2020 rakımlı Işıkdağı mevkisindeki kuleden Ankara ve Çankırı ormanlarının yanında Kırşehir ve Kırıkkale ormanları da takip ediliyor. Kızılcahamam Orman İşletme Müdürlüğü'ne bağlı kuledeki görevli, yangın riskine karşı dürbünle Ankara ve Çankırı ormanlarını sürekli izliyor. Kuleden yaklaşık 40 bin hektarlık alan dürbünle taranabiliyor. Tespit edilen olumsuz durumlar hemen ekiplere bildirilerek müdahale edilmesi sağlanıyor. Ayrıca Ankara ve Çankırı'nın yanında Kırşehir ve Kırıkkale ormanlarındaki diğer 11 kuleden yapılan denetimlere ilişkin bilgiler de bu kuleye bildiriliyor.

'4 İL 11 ORMAN İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ BAĞLI'

Kızılcahamam Orman İşletme Müdürü Yılmaz, Işıkdağı Yangın Gözetleme Kulesi'nin, Ankara Orman Bölge Müdürlüğü'nün merkez kulesi olduğunu, 4 il ve 11 orman işletme müdürlüğünün bu kuleye bağlı olarak her saat başı mıntıkalarında yangın olup olmadığına dair bilgi verdiğini söyledi. Yılmaz, "Bu alınan bilgiler de Bölge Müdürlüğümüz Yangın Harekat Merkezi'ne iletiliyor. Böylece yangınlara hızlı bir şekilde müdahale etme şansımız oluyor. Işıkdağı kulemizde 2 personel dönüşümlü olarak görev yapıyor. Geçen yıl yaptığımız tadilatta lojman da yaptık. Bazen ailelerini de götürüp, ailecek 1 hafta boyunca kalarak ormanın emniyetini sağlıyorlar" dedi. GÖRÜNTÜ GEÇİLİYOR Fatih POYRAZ-Harun ÖZALP/ANKARA, (DHA)-

Kaynak: Demirören Haber Ajansı