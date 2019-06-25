4 ildeki bazı yerler 'kesin korunacak hassas alan' ilan edildi

İstanbul, Balıkesir, Kayseri ve Trabzon'daki bazı doğal sit alanları Cumhurbaşkanı kararlarıyla "kesin korunacak hassas alan" olarak tescil ve ilan edildi.

4 ildeki bazı yerler 'kesin korunacak hassas alan' ilan edildi

İstanbul, Balıkesir, Kayseri ve Trabzon'daki bazı doğal sit alanları Cumhurbaşkanı kararlarıyla "kesin korunacak hassas alan" olarak tescil ve ilan edildi.

Kaynak: Dunya.com

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