4 ilde telefon dolandırıcılarına operasyonda 30 şüpheli adliyede (2)
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4 ilde telefon dolandırıcılarına operasyonda 30 şüpheli adliyede (2)

27.11.2020 15:43 | Son Güncelleme: 27.11.2020 15:47
4 ilde telefon dolandırıcılarına operasyonda 30 şüpheli adliyede (2)

27 KİŞİ TUTUKLANDIŞanlıurfa merkezli 4 ilde, telefonla rastgele aradıkları kişilere kendilerini polis, savcı gibi tanıtarak terör örgütü PKK ve FETÖ'yle bağlantılarının olduğunu söyleyip 3 ayda vatandaşlardan 26 milyon lira dolandırıcılık yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan ve sabah adliyeye...

27 KİŞİ TUTUKLANDI

Şanlıurfa merkezli 4 ilde, telefonla rastgele aradıkları kişilere kendilerini polis, savcı gibi tanıtarak terör örgütü PKK ve FETÖ'yle bağlantılarının olduğunu söyleyip 3 ayda vatandaşlardan 26 milyon lira dolandırıcılık yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan ve sabah adliyeye sevk edilen 27 şüpheli tutuklandı, diğerleri ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ali LEYLAK

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