4 ilde telefon dolandırıcılarına operasyonda 30 şüpheli adliyede (2)

27 KİŞİ TUTUKLANDIŞanlıurfa merkezli 4 ilde, telefonla rastgele aradıkları kişilere kendilerini polis, savcı gibi tanıtarak terör örgütü PKK ve FETÖ'yle bağlantılarının olduğunu söyleyip 3 ayda vatandaşlardan 26 milyon lira dolandırıcılık yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan ve sabah adliyeye...