4 İLDE SOSYAL MEDYADAN TERÖR PROPAGANDASINA 12 GÖZALTI - Haberler
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4 İLDE SOSYAL MEDYADAN TERÖR PROPAGANDASINA 12 GÖZALTI

Demirören Haber Ajansı - Güncel
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MARDİN merkezli 4 ilde, sosyal medya hesaplarından PKK/KCK terör örgütü propagandası yapan şüphelilere yönelik operasyonda 12 kişi gözaltına alındı.

MARDİN (DHA) - MARDİN merkezli 4 ilde, sosyal medya hesaplarından PKK/KCK terör örgütü propagandası yapan şüphelilere yönelik operasyonda 12 kişi gözaltına alındı.

Mardin İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, PKK/KCK-PYD/YPG silahlı terör örgütüne üye oldukları ve sosyal medya hesapları üzerinden terör örgütü hakkında övücü, destekleyici paylaşımlarda bulundukları tespit edilen kişilere yönelik eş zamanlı operasyon yapıldı. Mardin merkezli 4 farklı ilde gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonda A.A., M.E., A.B., V.A., A.A., C.T.A., M.O., M.E.D., Ş.Ç., A.A., E.K. ve O.Ş. gözaltına alındı. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

4 İLDE SOSYAL MEDYADAN TERÖR PROPAGANDASINA 12 GÖZALTI

Demirören Haber Ajansı - Güncel

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