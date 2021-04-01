4 ilde sokak satıcılarına yönelik operasyon: 7 tutuklama
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4 ilde sokak satıcılarına yönelik operasyon: 7 tutuklama

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
4 ilde sokak satıcılarına yönelik operasyon: 7 tutuklama

Tokat merkezli 4 ilde torbacı olarak tabir edilen uyuşturucu madde satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonda 7 kişi tutuklandı.

Tokat merkezli 4 ilde torbacı olarak tabir edilen uyuşturucu madde satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonda 7 kişi tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, Tokat Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri sokak satıcıları (torbacı) olarak tabir edilen uyuşturucu madde satıcılarına yönelik operasyon düzenledi. Tokat'ın Erbaa ilçesi merkezli İstanbul, Samsun ve Manisa olmak üzere toplam 4 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda 85,10 gram sentetik kannabinoid (Bonzai) maddesi, 22,13 gram esrar, 2,02 gram kokain, 0,79 gram metamfetamin ele geçirildi. Gözaltına alınan 7 kişi sevk edildikleri adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor. - TOKAT

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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