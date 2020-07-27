4 ilde "siber dolandırıcılık" operasyonu
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4 ilde "siber dolandırıcılık" operasyonu

İstanbul merkezli 4 ilde gerçekleştirilen siber dolandırıcılık operasyonunda 75 kişi gözaltına alındı.

27.07.2020 12:22 | Son Güncelleme: 27.07.2020 12:29

İstanbul merkezli 4 ilde gerçekleştirilen siber dolandırıcılık operasyonunda 75 kişi gözaltına alındı.

İstanbul Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, bir suç örgütünün kurdukları çok sayıda arkadaşlık sitesine üye olan kişilerden çeşitli vaatlerle para aldığı, sonrasında ise edindikleri bilgiler sayesinde dolandırıcılık yaptıklarını belirledi.

Söz konusu soruşturma kapsamında, 23 Temmuz'da İstanbul, İzmir, Bursa ve Tekirdağ'da düzenlenen eş zamanlı operasyonda, haklarında gözaltı kararı bulunan 91 kişiden 75'i yakalandı.

Adreslerde yapılan aramalarda, 7 tabanca, 1 tüfek, 259 cep telefonu, 133 diz üstü bilgisayar, 3 tablet bilgisayar, 36 hard disk, 1 para sayma makinesi, 304 bin 775 lira, 7 bin dolar ve çok sayıda doküman ile bir miktar uyuşturucu madde ele geçirildi. Ayrıca, şebeke üyeleri 11 lüks aracada el konuldu.

Dijital malzemelerde yapılan incelemelerde, şu ana kadar şebekenin mevcut yöntemle 2 bin kişiyi 15 milyon lira dolandırdığı tespit edildi.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

4 ilde 'siber dolandırıcılık' operasyonu

Kaynak: AA

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