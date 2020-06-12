4 ilde PKK'nın 'gençlik yapılanması'na operasyon: 8 gözaltı KARS merkezli 4 ilde, terör örgütü PKK'nın sözde 'gençlik yapılanması'na yönelik düzenlenen operasyonda, 8 şüpheli gözaltına alındı.

KARS merkezli 4 ilde, terör örgütü PKK'nın sözde 'gençlik yapılanması'na yönelik düzenlenen operasyonda, 8 şüpheli gözaltına alındı.

Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, terör örgütü PKK'nın sözde 'gençlik yapılanması'na yönelik çalışma başlattı. Yapılan araştırmalar sonucu örgütsel faaliyet yürüttükleri tespit edilen A.Y., C.G., Ç.P., E.K., T.K., A.A.K. ve D.K. ile 2012-2016 yıllarında örgütün sözde 'Kafkas Üniversitesi gençlik yapılanması'nda 'sorumlu' olan Z.Ç. hakkında gözaltı kararı verildi. Kars merkezli Kağızman ve Digor ilçeleri ile Diyarbakır, Iğdır ve İstanbul'da düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda 8 şüpheli yakalanarak, gözaltına alındı. Baskın yapılan adreslerdeki aramalarda; ruhsatsız av tüfeği, av tüfeği fişekleri, kurusıkı tabanca ile haklarında toplatma kararı bulunan kitaplar ve dijital materyaller ele geçirildi. Şüphaliler, emniyetteki sorgularının ardından adliyeye sevk edilecek.

Kaynak: DHA