4 ilde kar tatili verildi! 4 ilde yüz yüze eğitime kar tatili verildi!

4 ilde yüz yüze eğitime yoğun kar yağışı sebebiyle ara verildi. Pek çok yolun tıkanması yayaların zorlanması ve trafiğin tıkanmasından dolayı böyle bir karar verilen iller kar yağışının en yoğun olduğu ve en soğuk olarak nitelendirilen illerin başında geliyor. Tatil olan bu illerde ileriki günlerde daha yoğun kar yağışı bekleniyor.

4 ilde kar yağışı sebebiyle eğitime ara verildi. Kar yağışı ve soğuk hava yurt genelinde etkili olmaya devam ediyor. Bunun sonucu olarak zaten kısıtlı olarak yapılan yüz yüze eğitim yoğun yağış sebebiyle tamamen sekteye uğradı. Tatil yapılan illerin valiliklerinden ise teker teker açıklama geldi.

4 İLDE YÜZYÜZE EĞİTİME KAR TATİLİ VERİLDİ!

Yoğun yağış sebebiyle tatil verilen bölgelerin valilikleri ise öğrencilere ve öğretmenlere açıklamalarda bulundu. Kırşehir ve Yozgat'ta il genelinde, Konya'nın 16 ilçesinde ve Çankırı'nın Şabanözü ilçesinde yoğun kar yağışı sebebiyle eğitime 1 gün ara verildi.

Kırşehir valiliği, "Yoğun kar yağışı nedeniyle Valiliğimizce 25.03.2021 Perşembe günü il genelinde eğitime bir gün süre ile ara verilmiştir. Engelli ve hamile kamu çalışanları da idari izinli sayılacaklardır." şeklinde bir açıklama yaptı. Bunun yanında Çankırı valiliğinden "İlçede devam eden yoğun kar yağışı sebebiyle oluşabilecek olumsuzlukları önlemek için ilçe genelinde 25 Mart Perşembe günü eğitime ara verilmesine, hamile ve engelli personellere de idari izin verilmesine karar verilmiştir" şeklinde bir açıklama geldi.

Aynı şekilde açıklamalar Yozgat ve Konya'dan da geldi. Oralarda da eğitime bir günlük ara verildi. Yapılan açıklamalarda Açıklamada, engelli ve hamile kamu çalışanlarının da izinli sayılacağı kaydedildi.