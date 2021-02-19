4 ilde hırsızlık operasyonuna 20 gözaltı (2)
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4 ilde hırsızlık operasyonuna 20 gözaltı (2)

19.02.2021 21:34 | Son Güncelleme: 19.02.2021 21:38
4 ilde hırsızlık operasyonuna 20 gözaltı (2)

11 KİŞİ TUTUKLANDIKocaeli Emniyet Müdürlüğü'nün apartman dairelerinden hırsızlık yaptığı belirlenen şüphelilere yönelik düzenlediği operasyonda gözaltına alınarak, adliyeye sevk edilen 18 kişiden 11'i tutuklandı.

11 KİŞİ TUTUKLANDI

Kocaeli Emniyet Müdürlüğü'nün apartman dairelerinden hırsızlık yaptığı belirlenen şüphelilere yönelik düzenlediği operasyonda gözaltına alınarak, adliyeye sevk edilen 18 kişiden 11'i tutuklandı. 2 kişiye ev hapsi cezası verilirken, 5 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Selda Hatun TAN

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