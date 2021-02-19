4 ilde hırsızlık operasyonuna 20 gözaltı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

4 ilde hırsızlık operasyonuna 20 gözaltı

19.02.2021 12:05 | Son Güncelleme: 19.02.2021 12:09
4 ilde hırsızlık operasyonuna 20 gözaltı

KOCAELİ merkezli 4 ilde, polisin, apartmanda dairelerinden hırsızlık yapan şüphelilere yönelik düzenlediği operasyonda, 20 kişi gözaltına alındı.

KOCAELİ merkezli 4 ilde, polisin, apartmanda dairelerinden hırsızlık yapan şüphelilere yönelik düzenlediği operasyonda, 20 kişi gözaltına alındı.

Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, yaklaşık 5 aydır takip ettiği hırsızlık şüphelilerine yönelik operasyon düzenledi. Kapısı kilitli olmayan dairelere girerek para ve ziynet eşyalarını çalan şüpheliler, düzenlenen operasyonla yakalandı. Çorum'da 3, Ankara'da 2, Kastamonu'da 1 ve İstanbul'da 14 kişi olmak üzere toplam 20 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerden 2'si, emniyetteki ifadelerinin ardından serbest bırakıldı. 18 kişi ise işlemlerinin tamamlanması sonrası adliyeye sevk edildi. Bazı kadın şüphelilerin, kucaklarında küçük çocuklarının olduğu görüldü.

HURÇ İÇERİSİNDE SAKLANIRKEN BULUNDUŞüphelilerin birbirleri ile bağlantılı olduğu, ancak 2 ya da 3'er kişilik gruplar halinde hırsızlık yaptıkları belirlendi. Gözaltına alınan şüphelilerin daha önce de çok sayıda hırsızlık olayına karıştıkları, içlerinden 11'nin bu kapsamda tutuklandığı belirlendi.Yine daha önce gerçekleştirilen operasyonlardan birinde, bir kadın şüpheli ise evdeki bir hurcun içerisinde saklanırken yakalandı. Kadın, kendisini bulan polislere, "Sancım var bugün, o yüzden saklandım. Yarın gelecektim ben. Bir daha da size yardım etmeyeceğim" dedi.EVDEN HIRSIZLIK OLAYLARININ YÜZDE 80'İ AYNI YÖNTEMLE YAPILIYORKocaeli, Sakarya, Yalova, Bursa, Bilecik'te 30'dan fazla evden hırsızlık yaptıkları bilinen grubun, yaklaşık 500 bin TL değerinde ziynet eşyası ve para çaldığı tespit edildi. Grup üyelerinin hırsızlık yapmak amacıyla gittikleri semtlerde binalara girerek kapıları tek tek kontrol ettikleri ve kapısı kilitli olmayan evlere dil düşürme yöntemiyle girerek hırsızlık yaptıkları belirtildi.

Türkiye'de yaşanan evden hırsızlık olaylarının yüzde 80'inin aynı yöntemle gerçekleştirildiğini ifade eden emniyet yetkilileri, vatandaşların evlerinden çıkarken kapısını kilitlemesinin hırsızlık olaylarına karşı en büyük önlemlerden biri olduğunu söyledi.


4 ilde hırsızlık operasyonuna 20 gözaltı
4 ilde hırsızlık operasyonuna 20 gözaltı
4 ilde hırsızlık operasyonuna 20 gözaltı
4 ilde hırsızlık operasyonuna 20 gözaltı
4 ilde hırsızlık operasyonuna 20 gözaltı
4 ilde hırsızlık operasyonuna 20 gözaltı
4 ilde hırsızlık operasyonuna 20 gözaltı
4 ilde hırsızlık operasyonuna 20 gözaltı
4 ilde hırsızlık operasyonuna 20 gözaltı
4 ilde hırsızlık operasyonuna 20 gözaltı
4 ilde hırsızlık operasyonuna 20 gözaltı
4 ilde hırsızlık operasyonuna 20 gözaltı
4 ilde hırsızlık operasyonuna 20 gözaltı
4 ilde hırsızlık operasyonuna 20 gözaltı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dinçer AKBİR

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Muharrem İnce Süleyman Soylu Enis Berberoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Onur Akay Seda Sayan Oğuzhan Koç Hande Erçel
Spor Cenk Tosun Ünal Karaman Nihat Özdemir Oğulcan Çağlayan İrfan Can Kahveci
Tüm Haberler Pkk Mars Şehit İntihar
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: 4 ilde hırsızlık operasyonuna 20 gözaltı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 19.2.2021 12:09:36. #1.16#
title