4 ilde FETÖ/PDY operasyonu: 10 gözaltı
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4 ilde FETÖ/PDY operasyonu: 10 gözaltı

ŞANLIRFA merkezli 4 ilde Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik düzenlenen operasyonda aralarında öğretmenlerin de bulunduğu 10 şüpheli gözaltına alındı.

03.02.2020 18:56 | Son Güncelleme: 03.02.2020 18:56
4 ilde FETÖ/PDY operasyonu: 10 gözaltı

ŞANLIRFA merkezli 4 ilde Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik düzenlenen operasyonda aralarında öğretmenlerin de bulunduğu 10 şüpheli gözaltına alındı.

Cumhuriyet Başsavcılığınca, terör örgütü FETÖ/PDY'ye yönelik yürütülen soruşturma kapsamında Şanlıurfa, Antalya, Çankırı ve Samsun'da belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi. Terörle Mücadele Şubesi ekiplerinin operasyonunda aralarında öğretmenlerin de bulunduğu 10 şüpheli gözaltına alındı. Sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler, emniyete götürüldü.


Kaynak: DHA
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