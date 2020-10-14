4 ilde FETÖ operasyonu: 11 gözaltı
14.10.2020 16:19 | Son Güncelleme: 14.10.2020 16:23
ŞANLIURFA'nın da aralarında olduğu 4 ilde, FETÖ/PDY yönelik düzenlenen operasyonda 11 kişi gözaltına alındı.
ŞANLIURFA'nın da aralarında olduğu 4 ilde, FETÖ/PDY yönelik düzenlenen operasyonda 11 kişi gözaltına alındı.
Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında, Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, terör örgütü FETÖ/PDY'ye eleman kazandırmaya çalıştıkları tespit edilen şüphelilere yönelik Şanlıurfa, Ankara, Bursa ve Gaziantep'te eş zamanlı operasyon düzenledi. Çok sayıda adrese düzenlenen baskınlarda, şüpheli 11 kişi yakalandı. Gözaltına alınan şüphelilerin emniyette sorgulanmalarına başlandı.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ali LEYLAK