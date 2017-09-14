4 İlde Fetö Operasyonu: 11 Gözaltı

Sivas merkezli 4 ilde Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında örgütün şifreli haberleşme programı 'ByLock'u kullandığı iddiasıyla 11 kişi gözaltına alındı. Sivas Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında örgütün şifreli haberleşme programı "ByLock" kullanıcısı olduğu tespit edilen 20 şahıs hakkında gözaltı kararı çıkartıldı. Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından Sivas il merkezi, Şarkışla, Gemerek, Altınyayla, Kangal, Yıldızeli, Zara ile Koyulhisar ilçeleriyle, İstanbul, Kayseri ve Eskişehir'de eş zamanlı düzenlenen operasyonda 11 şüpheli gözaltına alındı. Gözaltına alınan şahıslar Numune Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirildikten sonra ifadeleri alınmak üzere emniyete götürüldü. Adreslerinde bulunamayan 9 şüpheliyi yakalama çalışmaları devam ediyor.



(Uğur Yiğit / İHA)