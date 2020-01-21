4 ilde FETÖ operasyonu: 10 gözaltı
Haberler » Güncel » 4 ilde FETÖ operasyonu: 10 gözaltı - Haber

4 ilde FETÖ operasyonu: 10 gözaltı

SİİRT merkezli 4 ilde terör örgütü FETÖ'ye yönelik düzenlenen operasyonda, 10 şüpheli gözaltına alındı.

21.01.2020 17:46 | Son Güncelleme: 21.01.2020 17:46
4 ilde FETÖ operasyonu: 10 gözaltı

merkezli 4 ilde terör örgütü FETÖ'ye yönelik düzenlenen operasyonda, 10 şüpheli gözaltına alındı.

Cumhuriyet Başsavcılığı'nca terör örgütü FETÖ'ya yönelik sürdürülen soruşturma kapsamında, 11 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Karar üzerine Siirt merkezli Bingöl, Yalova, Konya'da eş zamanlı operasyon yapıldı. 10 şüpheli yakalanarak, gözaltına alındı. Şüpheliler  sorguya alınırken, aranan 1 kişinin yakalanması için başlatılan çalışma sürüyor.

 


Kaynak: DHA
Haberler.com Google NewsTakip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et

Manşet

Haberler