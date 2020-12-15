4 ilde FETÖ'nün 'TSK yapılanması'na operasyon: 11 gözaltı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

4 ilde FETÖ'nün 'TSK yapılanması'na operasyon: 11 gözaltı

15.12.2020 13:05 | Son Güncelleme: 15.12.2020 13:09
4 ilde FETÖ'nün 'TSK yapılanması'na operasyon: 11 gözaltı

KOCAELİ merkezli 4 ilde, FETÖ/PDY'nin 'Türk Silahlı Kuvvetleri içindeki yapılanması'na yönelik operasyonda, 11 kişi gözaltına alındı.

KOCAELİ merkezli 4 ilde, FETÖ/PDY'nin 'Türk Silahlı Kuvvetleri içindeki yapılanması'na yönelik operasyonda, 11 kişi gözaltına alındı.

Kocaeli Emniyet Müdürlüğü ekipleri, FETÖ/PDY'nin 'Türk Silahlı Kuvvetleri yapılanması'na yönelik 4 ilde bugün operasyon düzenledi. Kocaeli merkezli 4 ilde yapılan eş zamanlı operasyonlarda 11 kişi, gözaltına alındı. Soruşturma devam ediyor.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Selda Hatun TAN

İlgili Haberler

İzmir merkezli 50 ilde FETÖ'nün TSK yapılanmasına operasyon - İl Emniyet Müdürü Hüseyin Aşkın
İzmir merkezli 50 ilde FETÖ'nün TSK yapılanmasına operasyon - İl Emniyet Müdürü Hüseyin Aşkın
Son dakika haberleri | İzmir merkezli 50 ilde FETÖ'nün TSK yapılanmasına operasyon (2)
Son dakika haberleri | İzmir merkezli 50 ilde FETÖ'nün TSK yapılanmasına operasyon (2)
FETÖ'nün Sağlık Bakanlığı yapılanması soruşturmasında 10 gözaltı kararı
FETÖ'nün Sağlık Bakanlığı yapılanması soruşturmasında 10 gözaltı kararı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Lütfi Elvan İlham Aliyev Ruhsar Pekcan Abdülhamit Gül Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Hadise Alişan Acun Ilıcalı Defne Samyeli
Spor Çağdaş Atan Fatih Terim Samet Aybaba Kylian Mbappe İrfan Can Kahveci
Tüm Haberler S 400 Çocuk Rusya Ak Parti
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: 4 ilde FETÖ'nün 'TSK yapılanması'na operasyon: 11 gözaltı | Haberler.com Güncel
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 15.12.2020 13:11:47. #1.15#
title