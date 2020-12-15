4 ilde FETÖ'nün 'TSK yapılanması'na operasyon: 11 gözaltı
15.12.2020 13:05 | Son Güncelleme: 15.12.2020 13:09
KOCAELİ merkezli 4 ilde, FETÖ/PDY'nin 'Türk Silahlı Kuvvetleri içindeki yapılanması'na yönelik operasyonda, 11 kişi gözaltına alındı.
KOCAELİ merkezli 4 ilde, FETÖ/PDY'nin 'Türk Silahlı Kuvvetleri içindeki yapılanması'na yönelik operasyonda, 11 kişi gözaltına alındı.
Kocaeli Emniyet Müdürlüğü ekipleri, FETÖ/PDY'nin 'Türk Silahlı Kuvvetleri yapılanması'na yönelik 4 ilde bugün operasyon düzenledi. Kocaeli merkezli 4 ilde yapılan eş zamanlı operasyonlarda 11 kişi, gözaltına alındı. Soruşturma devam ediyor.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Selda Hatun TAN