4 İLDE DEAŞ OPERASYONU: 10'U YABANCI UYRUKLU 20 GÖZALTI - Haberler

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4 İLDE DEAŞ OPERASYONU: 10'U YABANCI UYRUKLU 20 GÖZALTI

Demirören Haber Ajansı - Güncel
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4 İLDE DEAŞ OPERASYONU: 10'U YABANCI UYRUKLU 20 GÖZALTI

KASTAMONU merkezli 4 ilde, terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda 10'u yabancı uyruklu 20 şüpheli, gözaltına alındı.

KASTAMONU (DHA) - KASTAMONU merkezli 4 ilde, terör örgütü Deaş'a yönelik operasyonda 10'u yabancı uyruklu 20 şüpheli, gözaltına alındı.

Kastamonu Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturması kapsamında, terör örgütü DEAŞ ile irtibatı tespit edilen 20 şüpheli için gözaltı kararı verildi. İl Jandarma Komutanlığı tarafından Kastamonu merkezli İstanbul, Gaziantep ve Konya'da eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda 10'u yabancı uyruklu 20 şüpheli, gözaltına alındı. İl Jandarma Komutanlığı'na getirilen şüpheliler, buradaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilecek. (DHA)

4 İLDE DEAŞ OPERASYONU: 10'U YABANCI UYRUKLU 20 GÖZALTI

4 İLDE DEAŞ OPERASYONU: 10'U YABANCI UYRUKLU 20 GÖZALTI

Demirören Haber Ajansı / Güncel

Kastamonu, Gözaltı, Terör, DEAŞ, Güncel, Haberler

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