4 ilde çok sayıda firmayı dolandıran sahte nakliye çetesi çökertildi
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

4 ilde çok sayıda firmayı dolandıran sahte nakliye çetesi çökertildi

4 ilde çok sayıda firmayı dolandıran sahte nakliye çetesi çökertildi Son işlerinde suçüstü yakalanan 10 kişi gözaltına alındı Milyonlarca liralık vurgun yapan çete adliyeye sevk edildi Kocaeli, Eskişehir, İstanbul ve Tekirdağ illerinde çok sayıda firmayı dolandırarak milyonlarda liralık...

07.07.2020 10:27 | Son Güncelleme: 07.07.2020 10:34

4 ilde çok sayıda firmayı dolandıran sahte nakliye çetesi çökertildi

Son işlerinde suçüstü yakalanan 10 kişi gözaltına alındı

Milyonlarca liralık vurgun yapan çete adliyeye sevk edildi

KOCAELİ - Kocaeli, Eskişehir, İstanbul ve Tekirdağ illerinde çok sayıda firmayı dolandırarak milyonlarda liralık vurgun yapan sahte nakliye çetesi çökertildi. Son işlerinde suçüstü yakalanan 10 kişi Kocaeli'de adliyeye sevk edildi.

Edinilen bilgiye göre son iki ayda Kocaeli, Eskişehir, İstanbul ve Tekirdağ'da firmaların, nakliye için anlaştıkları kişilerin yükledikleri mallar ile ortadan kaybolduğu şikayetleri üzerine polis ekipleri çalışma başlattı. Kocaeli Emniyet Müdürlüğü ekiplerince başlatılan inceleme sonrasında olaya karıştıkları belirlenen şahıslar takibe alındı. Dolandırıcılık olaylarını gerçekleştiren şahısları takibi sürdüren ekipler, İstanbul'da düzenledikleri operasyonda Tekirdağ'dan Denizli'ye gitmesi gereken ürünleri aynı yöntemlerle Ankara'ya götürmek üzere başka bir araca yükleyen N.Ş., E.Ö. ve M.A. isimli şahısları suçüstü yakalayarak gözaltına aldı. Şahıslarla birlikte el konulan malzemeler ise dolandırılmak üzere olan firmaya iade edildi.

Operasyonun devamında gözaltına alınan şahıslarla ortak hareket ettikleri belirlenen B.Ç., Y.K., C.G., İ.B., O.B. ve S.B.K. isimli şahıslar İstanbul'da M.K. ise Tekirdağ'da yakalanarak gözaltına alındı. Gözaltına alınan 10 kişi, Kocaeli Emniyet Müdürlüğüne getirildi. Yapılan incelemelerde, şüphelilerin nakliye yapmak amacıyla anlaştıkları firma ve şahıslara sahte ehliyet ve kendi araçlarına benzer araçların plakalarını vererek dolandırdıkları tespit edildi.

Emniyette işlemleri tamamlanan 10 şüpheli, "Nakliye Dolandırıcılığı ve Resmi Belgede Sahtecilik" suçlarından Gebze Adliyesine sevk edildi.

4 ilde çok sayıda firmayı dolandıran sahte nakliye çetesi çökertildi

Kaynak: İHA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Fuhuş şebekesi, polise yakalanmamak için 'makarna' gibi şifreli kelimeler kullanmış Haber
Fuhuş şebekesi, polise yakalanmamak için "makarna" gibi şifreli kelimeler kullanmış
Türkan Şoray, yıllardır sakladığı kız kardeşi Figen Çevik Gezer'in yüzünü gösterdi Haber
Türkan Şoray, yıllardır sakladığı kız kardeşi Figen Çevik Gezer'in yüzünü gösterdi
Kadıköy'de yolda yürüyen kadına laf atan şahıs, meydan dayağı yedi Haber
Kadıköy'de yolda yürüyen kadına laf atan şahıs, meydan dayağı yedi
16,7 milyonluk piyango! Büyük ikramiye 5 günde 3 kez aynı ilçeye çıktı Haber
16,7 milyonluk piyango! Büyük ikramiye 5 günde 3 kez aynı ilçeye çıktı
Salihli'de 30 dakika boyunca yağan yağmur ve dolu hayatı felç etti Haber
Salihli'de 30 dakika boyunca yağan yağmur ve dolu hayatı felç etti
Cenazeye gittikleri araç kaza yaptı, karı-koca hayatını kaybetti Haber
Cenazeye gittikleri araç kaza yaptı, karı-koca hayatını kaybetti
Son Heung-min ile Hugo Lloris devre arası birbirine girdi, Mourinho 'Çok beğendim' dedi
Son Heung-min ile Hugo Lloris devre arası birbirine girdi, Mourinho "Çok beğendim" dedi
Son Dakika: 81 ilde yarın koronavirüs denetimi yapılacak
Son Dakika: 81 ilde yarın koronavirüs denetimi yapılacak
Altın Kelebek Ödülü'ne layık görülen şarkıcı Emrah'tan yıllardır görüşmediği oğluna büyük ayıp
Altın Kelebek Ödülü'ne layık görülen şarkıcı Emrah'tan yıllardır görüşmediği oğluna büyük ayıp
Mayoyla görüntülenen Birce Akalay, vücudunu havluya sararak gizledi
Mayoyla görüntülenen Birce Akalay, vücudunu havluya sararak gizledi
Temizliğe gelen kadına çocuğunun gözü önünde tecavüz etti
Temizliğe gelen kadına çocuğunun gözü önünde tecavüz etti
Kocası ve erkek kardeşi tarafından taşlanarak öldürüldü
Kocası ve erkek kardeşi tarafından taşlanarak öldürüldü
Antalyalı taş üreticisi, yılda 10 bin metrekare ihracat yaparak 1 milyon TL kazanıyor
Antalyalı taş üreticisi, yılda 10 bin metrekare ihracat yaparak 1 milyon TL kazanıyor
Efsane dövüşçü Randy Orton, eşiyle duşta çıplak poz verdi
Efsane dövüşçü Randy Orton, eşiyle duşta çıplak poz verdi
Küçük çocuğun yardım çığlığına koşan genç kadın, sapığı yakalayıp emniyete teslim etti
Küçük çocuğun yardım çığlığına koşan genç kadın, sapığı yakalayıp emniyete teslim etti
Gümüşhane'de koronavirüs vakaları artınca Valilik'ten uyarı geldi: Tedbirlere riayet edelim
Gümüşhane'de koronavirüs vakaları artınca Valilik'ten uyarı geldi: Tedbirlere riayet edelim
Son dakika: Gelibolu'daki orman yangınında şu ana kadar 450 hektar alan yandı
Son dakika: Gelibolu'daki orman yangınında şu ana kadar 450 hektar alan yandı
Arjantin'de 70 yıl önce bulunan balık fosilinin 70 milyon yıllık olduğu keşfedildi
Arjantin'de 70 yıl önce bulunan balık fosilinin 70 milyon yıllık olduğu keşfedildi
Hes Kablo Kayserispor Başkanı Berna Gözbaşı: Mensah için bir tek Beşiktaş'la görüştük
Hes Kablo Kayserispor Başkanı Berna Gözbaşı: Mensah için bir tek Beşiktaş'la görüştük
Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Silviu Lung'a fahri hemşehrilik teklif etti
Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Silviu Lung'a fahri hemşehrilik teklif etti
Acun Ilıcalı, Survivor 2020'nin final haftasında neler yaşanacağı anlattı: Dünyada bir ilki yapacağız
Acun Ilıcalı, Survivor 2020'nin final haftasında neler yaşanacağı anlattı: Dünyada bir ilki yapacağız
Altın Kelebek Ödülleri'ne Demet Özdemir'in güzelliği ve şıklığı damga vurdu
Altın Kelebek Ödülleri'ne Demet Özdemir'in güzelliği ve şıklığı damga vurdu
İki kişiyi kafalarından vurarak öldüren zanlı, sorgusunda cinayetleri itiraf etti
İki kişiyi kafalarından vurarak öldüren zanlı, sorgusunda cinayetleri itiraf etti
Güne yükselişle başlayan dolar 6,86'dan işlem görüyor
Güne yükselişle başlayan dolar 6,86'dan işlem görüyor
50'den az çalışanı olan tüm iş yerlerinde İş Güvenliği Uzmanı ve İşyeri Hekimi bulundurmak artık zorunlu hale geldi
50'den az çalışanı olan tüm iş yerlerinde İş Güvenliği Uzmanı ve İşyeri Hekimi bulundurmak artık zorunlu hale geldi
TBMM seçim için toplanıyor! İşte başkanlık için yarışacak 4 aday
TBMM seçim için toplanıyor! İşte başkanlık için yarışacak 4 aday
Sivas'ta doğal kaynak tuzunun hasadı başladı
Sivas'ta doğal kaynak tuzunun hasadı başladı
Gelibolu Yarımadası'nda dün çıkan orman yangınına arıcıların sebep olduğu düşünülüyor
Gelibolu Yarımadası'nda dün çıkan orman yangınına arıcıların sebep olduğu düşünülüyor
Polonya'da eşcinsellerin evlat edinmesi yasaklanıyor
Polonya'da eşcinsellerin evlat edinmesi yasaklanıyor
Şile'deki su kuyruğuna tepki! Bakan Varank'tan Akşener ve Kılıçdaroğlu'na gönderme
Şile'deki su kuyruğuna tepki! Bakan Varank'tan Akşener ve Kılıçdaroğlu'na gönderme
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Yaşar Güler Cahit Özkan Süleyman Soylu Bekir Pakdemirli Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Hadise Cenk Eren Cem Davran Demet Akalın
Spor İrfan Buz Fatih Terim Bülent Uygun Sergen Yalçın İbrahim Üzülmez
Daha Fazla Su Çocuk Temmuz Beşiktaş
Şu an buradasınız: 4 ilde çok sayıda firmayı dolandıran sahte nakliye çetesi çökertildi - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 7.7.2020 10:36:02. #1.14#
title