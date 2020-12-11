4 ilçenin enerji nakil hatlarını çalan hırsızlar yakalandı
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4 ilçenin enerji nakil hatlarını çalan hırsızlar yakalandı

11.12.2020 11:19 | Son Güncelleme: 11.12.2020 11:24
4 ilçenin enerji nakil hatlarını çalan hırsızlar yakalandı

Kayseri'de 4 ilçenin enerji ve haberleşme nakil hatlarını çalan iki kişi jandarma ekiplerinin çalışması sonucunda yakalandı.

Kayseri'de 4 ilçenin enerji ve haberleşme nakil hatlarını çalan iki kişi jandarma ekiplerinin çalışması sonucunda yakalandı.

Edinilen bilgiye göre Bünyan, Develi, Pınarbaşı ve Tomarza ilçelerinde çeşitli tarihlerde iletişim ve enerji nakil hatlarında hırsızlık oldu. Yaşanan hırsızlık olayları sonrasında Jandarma Suç Araştırma Timi tarafından başlatılan çalışmalarda R.G. ve Y.K. 87 metre çalıntı kablo ile suçüstü yakalanarak gözaltına alındı.

Kayseri İl jandarma Komutanlığı ve Tomarza İlçe Emniyet Müdürlüğü sorumluluk alanında toplam 26 faili meçhul kablo hırsızlığı olayı aydınlatılırken, gözaltına alınan R.G. ve Y.K. haklarındaki işlemlerin tamamlanmasının ardından çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. - KAYSERİ

4 ilçenin enerji nakil hatlarını çalan hırsızlar yakalandı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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