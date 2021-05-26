4 ilçedeki 19 adrese şafak vakti narkotik operasyonu: 14 gözaltı

Denizli'de Jandarma Narkotik timleri 4 ilçede 19 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi.

Denizli'de Jandarma Narkotik timleri 4 ilçede 19 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi. Düzenlenen operasyon kapsamında 14 zehir taciri gözaltına alınırken çok sayıda uyuşturucu madde ele geçirildi.

Denizli İl Jandarma Komutanlığına bağlı Narkotik timleri Pamukkale, Merkezefendi, Beyağaç ve Tavas ilçelerinde zehir tacirlerini takibe aldı. Yürütülen operasyon kapsamında 4 ilçedeki 19 ev ve iş yerine şafak vaktinde eş zamanlı operasyon düzenlendi. Düzenlenen operasyona Narkotik köpekleri de katıldı. 19 adrese düzenlenen operasyonda 14 zehir taciri gözaltına alındı. Ev ve işyerlerinde yapılan aramalarda 479 gram metafetamin, 150 gram toz esrar, 108 gram reçine esrar, 3 adet sentetik hap, hassas terazi, ruhsatsız tabanca ve dijital materyaller ele geçirildi. aramalarda uyuşturucu maddelerin gizlendiği alanlar görenleri hayrete düşürdü.

Zehir tacirlerinin evlerinde olası bir baskına karşı güvenlik kameralı önlemleri ise dikkatlerden kaçmadı. 14 şüphelinin jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilmesi bekleniyor. - DENİZLİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı