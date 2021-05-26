4 ilçedeki 19 adrese şafak vakti narkotik operasyonu: 14 gözaltı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

4 ilçedeki 19 adrese şafak vakti narkotik operasyonu: 14 gözaltı

4 ilçedeki 19 adrese şafak vakti narkotik operasyonu: 14 gözaltı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Denizli'de Jandarma Narkotik timleri 4 ilçede 19 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi.

Denizli'de Jandarma Narkotik timleri 4 ilçede 19 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi. Düzenlenen operasyon kapsamında 14 zehir taciri gözaltına alınırken çok sayıda uyuşturucu madde ele geçirildi.

Denizli İl Jandarma Komutanlığına bağlı Narkotik timleri Pamukkale, Merkezefendi, Beyağaç ve Tavas ilçelerinde zehir tacirlerini takibe aldı. Yürütülen operasyon kapsamında 4 ilçedeki 19 ev ve iş yerine şafak vaktinde eş zamanlı operasyon düzenlendi. Düzenlenen operasyona Narkotik köpekleri de katıldı. 19 adrese düzenlenen operasyonda 14 zehir taciri gözaltına alındı. Ev ve işyerlerinde yapılan aramalarda 479 gram metafetamin, 150 gram toz esrar, 108 gram reçine esrar, 3 adet sentetik hap, hassas terazi, ruhsatsız tabanca ve dijital materyaller ele geçirildi. aramalarda uyuşturucu maddelerin gizlendiği alanlar görenleri hayrete düşürdü.

Zehir tacirlerinin evlerinde olası bir baskına karşı güvenlik kameralı önlemleri ise dikkatlerden kaçmadı. 14 şüphelinin jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilmesi bekleniyor. - DENİZLİ

4 ilçedeki 19 adrese şafak vakti narkotik operasyonu: 14 gözaltı
4 ilçedeki 19 adrese şafak vakti narkotik operasyonu: 14 gözaltı
4 ilçedeki 19 adrese şafak vakti narkotik operasyonu: 14 gözaltı
4 ilçedeki 19 adrese şafak vakti narkotik operasyonu: 14 gözaltı
4 ilçedeki 19 adrese şafak vakti narkotik operasyonu: 14 gözaltı
4 ilçedeki 19 adrese şafak vakti narkotik operasyonu: 14 gözaltı
4 ilçedeki 19 adrese şafak vakti narkotik operasyonu: 14 gözaltı
4 ilçedeki 19 adrese şafak vakti narkotik operasyonu: 14 gözaltı
4 ilçedeki 19 adrese şafak vakti narkotik operasyonu: 14 gözaltı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Koltukların arasından çıktılar! Uyuşturucu arayan polis 2 ceylan yavrusu buldu
Koltukların arasından çıktılar! Uyuşturucu arayan polis 2 ceylan yavrusu buldu
Mervenur'u iple boğup streçle saran cani, cinayetin detaylarını anlattı: Cesedini damacana su taşır gibi çatıya çıkardım
Mervenur'u iple boğup streçle saran cani, cinayetin detaylarını anlattı: Cesedini damacana su taşır gibi çatıya çıkardım
Yasak aşk kavgası kanlı bitti! Karısıyla ilişki yaşadığını söylediği adamı boş arazide öldürdü
Yasak aşk kavgası kanlı bitti! Karısıyla ilişki yaşadığını söylediği adamı boş arazide öldürdü
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Murat Kurum Süleyman Soylu Bekir Pakdemirli Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Alişan Müge Anlı Sibel Can Ebru Gündeş
Spor Arda Turan Burak Yılmaz Emre Belözoğlu Josef De Souza Lukas Podolski
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
4 ilçedeki 19 adrese şafak vakti narkotik operasyonu: 14 gözaltı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 26.5.2021 12:15:45. #1.14#

title