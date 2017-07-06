4 İlçede Uyuşturucu Operasyonu: 13 Gözaltı

İSTANBUL Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri Kartal, Pendik, Ümraniye ve Tuzla'da uyuşturucu satıcılarına yönelik su sabah operasyon düzenledi. Yaklaşık 6 ay süren teknik ve fiziki takibinin ardından, 15 adrese eş zamanlı baskın düzenleyen Narkotik ekiplerine Çevik Kuvvet ve Özel Harekat ekipleri de destek verdi. Yapılan operasyonda, 13 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda 20 kilogram 'skank' adlı uyuşturucu, 720 gram kokain, 34 ecstasy hap, farklı çaplarda 5 tabanca 7 şarjör ile 162 mermi ve 2 sahte nüfus cüzdanı ele geçirildi.



Gözaltına alınan 13 şüphelinin Vatan Caddesi'ndeki Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğündeki işlemleri devam ediyor.



- İstanbul