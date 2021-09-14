4 il için kuvvetli yağış uyarısı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

4 il için kuvvetli yağış uyarısı

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel
4 il için kuvvetli yağış uyarısı

METEOROLOJİ 4'üncü Bölge Müdürlüğü Antalya, Isparta, Burdur ve Muğla için 'kuvvetli gökgürültülü sağanak' uyarısında bulundu.

METEOROLOJİ 4'üncü Bölge Müdürlüğü Antalya, Isparta, Burdur ve Muğla için 'kuvvetli gökgürültülü sağanak' uyarısında bulundu. Yağışların yarın öğle saatlerinde başlayıp, akşam saatlerine kadar etkili olacağı kaydedildi.

Antalya'daki yağışların, yarın öğle saatlerinden itibaren iç kesimlerde (Korkuteli, Elmalı, Kemer, Döşemealtı, Kepez, Serik, İbradi, Akseki, Gündoğmuş ), Isparta ve Burdur il genelindeki yağışların, yarın öğle saatlerinden itibaren kuvvetli (21-50 kg/m2) sağanak ve gök gürültülü sağanak şeklinde olmasının beklendiği kaydedildi.Muğla'daki yağışların, yarın öğle saatlerinden itibaren iç kesimlerde (Köyceğiz, Dalaman, Fethiye, Seydikemer) kuvvetli (21-50 kg/m2) sağanak ve gök gürültülü sağanak şeklinde olmasının beklendiği belirtilerek, ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiği kaydedildi. Yağışlı havanın, dört ilde de saat 21.00 sıralarında sona ermesi bekleniyor.


Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
Yılda bir defa açan kum zambaklarını koparmanın cezası 80 bin lira

Yılda bir defa açan kum zambaklarını koparmanın cezası 80 bin lira

 Muğla'da Ukraynalı turistleri taşıyan otobüs ile öğrenci servisi çarpıştı: 1 ölü, 35 yaralı

Muğla'da Ukraynalı turistleri taşıyan otobüs ile öğrenci servisi çarpıştı: 1 ölü, 35 yaralı
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ekrem İmamoğlu Mevlüt Çavuşoğlu Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Ece Üner Düm Tek Tek Kylie Jenner
Spor Sergen Yalçın Cristiano Nihat Özdemir
Tüm Haberler Namaz Vakitleri Yemek Tarifleri Güzel Sözler Gazeteler Fahrettin Koca Zabihullah Mücahid
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: 4 il için kuvvetli yağış uyarısı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 14.09.2021 14:38:55. #1.11#