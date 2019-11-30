4. İda Ultra Maratonu başladı

30.11.2019 16:14 | Son Güncelleme: 30.11.2019 16:47

Balıkesir'in Edremit Belediyesi öncülüğünde bu yıl dördüncüsü gerçekleştirilen İda Ultra Maratonu başladı.

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesi Yeşilyurt Köyü ile Balıkesir'in Edremit ilçesindeki Kaz Dağları arasında 102 kilometrelik "İda Ultra", 62 kilometrelik "Half Ultra", 36 kilometrelik "Run Zeus" ve 15 kilometrelik "Kutup Ayısı Köy Koşusu" parkurlarında gerçekleştirilen organizasyonda, 20 ülkeden yaklaşık 1100 sporcu dereceye girebilmek için ter döküyor.



Maratonun organizasyon komitesi başkanı Polat Dede, gazetecilere yaptığı açıklamada, etkinlikte katılımın her geçen sene arttığını söyledi.

Maratona dünyanın değişik ülkelerinden sporcuların geldiğini kaydeden Dede, "Güzel ve keyifli bir start oldu. Dördüncü senemizde biz burada Edremit'te ve Kuzey Ege'de yaklaşık 1100 sporcuyu aileleriyle birlikte ağırlıyoruz." dedi.

Maratonun Kuzey Ege'de düzenlenen tek maraton olduğunu belirten Dede, "Özellikle bu muhteşem coğrafyada yani köylerinden akarsularına vadilerinden tarihi noktalarına her şeyiyle Kaz Dağları'nı insanları koşarak gezdiriyoruz 10 kilometre boyunca. Çok da keyifli oluyor. Bu coğrafyanın bu koşuyla bölgenin tanınması bize de mutluluk veriyor." ifadelerini kullandı.

Maratona İstanbul'dan katılan Beycan Vatansever ise yaptığı açıklamada, "Aydos 537 ekibindeyim. İlk kez katılıyorum buraya. Parkur muhteşem. İnşallah buradan sonrası da güzel olacaktır. Yarışmacı arkadaşlara başarılar." diye konuştu.



İzmir'den katılan Ekin Polat da ilk defa 35 kilometre koştuğunu dile getirerek, şunları aktardı:

"Normalde triatlon yapıyorum. Parkur gayet güzeldi. Daha önce bir kere daha ultra koştum. Onun parkurunun koşması çok daha zordu. Çok keyifli bu parkur çok güzel. Doğal güzelliklerin içerisinde koşuyoruz."

İda Ultra Maratonu, yarın ödül töreniyle sona erecek.

Kaynak: AA