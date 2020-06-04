4 Haziran Türkiye Koronavirüs Tablosu, Vaka Sayısı Kaç Oldu?
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4 Haziran Türkiye Koronavirüs Tablosu, Vaka Sayısı Kaç Oldu?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabı üzerinden 4 Haziran Türkiye koronavirüs tablosunu açıkladı. 4 Haziran Türkiye koronavirüs vaka sayısı kaç oldu? 4 Haziran Türkiye ölüm sayısı nedir? İşte 4 Haziran Türkiye koronavirüs tablosu.

4 Haziran Türkiye Koronavirüs Tablosu, Vaka Sayısı Kaç Oldu?
04.06.2020 22:48 | Son Güncelleme: 04.06.2020 22:51

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabı üzerinden 4 Haziran Türkiye koronavirüs tablosunu açıkladı. 4 Haziran Türkiye koronavirüs vaka sayısı kaç oldu? 4 Haziran Türkiye ölüm sayısı nedir? İşte 4 Haziran Türkiye koronavirüs tablosu.

4 Haziran Türkiye Koronavirüs Vaka Sayısı ve Can Kaybı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca tarafından yapılan açıklamada son 24 saatte 54.234 test yapıldığı ve 988 yeni vaka tespit edildiği açıklandı. Bugün 21 kişi hayatını kaybetti ve 926 kişi iyileşti.

Türkiye Koronavirüs Toplam Vaka Sayısı ve Can Kaybı 4 Haziran

4 Haziran itibari ile Türkiye'de toplam vaka sayısı 167.410 oldu. Toplam can kaybı ise 4.630'a yükseldi. Toplam yoğun bakımdaki hasta sayısının 602, toplam entübe hasta sayısının ise 265 olduğu duyuruldu. Toplam iyileşen hasta sayısı 131.778 olarak açıklandı. Toplam test sayısının 2.209.583 olduğu paylaşıldı.

Fahrettin Koca açıklamasında "Test sayımız, tarama amaçlılar dâhil, 54.000'in üzerinde. Yoğun bakıma ihtiyaç duyan hasta sayımız azalmaya devam ediyor. Gelecek günler, el hijyenine özene; maske + sosyal mesafe kuralının her ikisine uymamıza bağlı. Daha iyi tedbir, daha iyi sonuçtur." cümlelerine yer verdi.

Test sayımız, tarama amaçlılar dâhil, 54.000'in üzerinde. Yoğun bakıma ihtiyaç duyan hasta sayımız azalmaya devam ediyor. Gelecek günler, el hijyenine özene; maske + sosyal mesafe kuralının her ikisine uymamıza bağlı. Daha iyi tedbir, daha iyi sonuçtur. https://t.co/RVlhe7786O pic.twitter.com/FCfAwU9Q0Y

— Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) June 4, 2020

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Kaynak: Tamindir

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