4 Haziran Perşembe İstanbul elektrik kesintisi! İstanbul'da elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler İstanbul'da elektrik ne zaman gelecek? Haziran 2020!
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4 Haziran Perşembe İstanbul elektrik kesintisi! İstanbul'da elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler İstanbul'da elektrik ne zaman gelecek? Haziran 2020!

İstanbul'un çeşitli ilçelerinde elektrik kesintisi yaşanacak ve kesinti gün boyu sürecek. Peki, 4 Haziran Perşembe günü İstanbul'un hangi ilçelerinde elektrik kesintisi yaşanacak. İstanbul elektrik kesintisi kaç saat sürecek. İstanbul'a elektrik ne zaman gelecek. İstanbul elektrik kesintisi ve detayları…

4 Haziran Perşembe İstanbul elektrik kesintisi! İstanbul'da elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler İstanbul'da elektrik ne zaman gelecek? Haziran 2020!
04.06.2020 09:12 | Son Güncelleme: 04.06.2020 09:15

Boğaziçi Elektrik Dağıtım'dan (BEDAŞ) yapılan açıklamaya göre 4 Haziran Perşembe günü İstanbul'un çeşitli ilçelerinde farklı sürelerde elektrik kesintileri yaşanacak. İşte İstanbul'da elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler ve İstanbul'da elektrik kesintisi yaşanacak mahalleler. İstanbul'da hangi ilçelerde elektrik eksilecek, İstanbul'a elektrik en zaman gelecek?

İSTANBUL - ARNAVUTKÖY ilçesinde, 04.06.2020 15:00 - 04.06.2020 17:00 saatleri arasında, İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-HADIMKÖY mah DR. SADIK AHMET sk bölgesinde, Bakım Çalışması-Önleyici Bakım (2489197) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

(2489197)İSTANBUL - ARNAVUTKÖY ilçesinde, 04.06.2020 17:00 - 04.06.2020 20:00 saatleri arasında, İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-ÖMERLİ mah KURTİNİ, NUSRET, PROF. MEHMET BOZKURT, TUNABOYU sk bölgesinde, Bakım Çalışması-Önleyici Bakım (2489206) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL - BAĞCILAR ilçesinde, 04.06.2020 17:30 - 04.06.2020 19:00 saatleri arasında, İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-YENİGÜN mah 589., 590., 591., 592., 593., 598., 605., 611., 612., 614., 618. sk bölgesinde, Abone/Şube Bağlantısı (2489966) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

(2489966)İSTANBUL - BAĞCILAR ilçesinde, 04.06.2020 00:01 - 04.06.2020 02:00 saatleri arasında, İSTANBULMERKEZ mah BEYLER sk// BAĞCILAR ilce MERKEZ-KİRAZLI mah 1169., 1173., 1174., 1175., 1176., 1177., 1178., 1179., 1180., 1181., 1182., 1184., 1185., 1186., 1188., 1199., 1201., HOCA AHMET YESEVİ sk bölgesinde, Bakım Çalışması-Önleyici Bakım (2491144) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

(2491144)İSTANBUL - BAĞCILAR ilçesinde, 04.06.2020 04:00 - 04.06.2020 06:00 saatleri arasında, İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ- MAHMUTBEY mah KARAOĞLANOĞLU cad. 2623 sk. bölgesinde, Bakım Çalışması-Önleyici Bakım (2491146) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL - BAHÇELİEVLER ilçesinde, 04.06.2020 02:00 - 04.06.2020 04:00 saatleri arasında, İSTANBUL BAHÇELİEVLER ilce MERKEZ-YENİBOSNA MERKEZ mah 29 EKİM, KAVAK sk bölgesinde, Bakım Çalışması-Önleyici Bakım (2491145) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL - BAYRAMPAŞA ilçesinde, 04.06.2020 19:30 - 04.06.2020 21:00 saatleri arasında, İSTANBUL BAYRAMPAŞA ilce MERKEZ-VATAN mah AKINCILAR, AR, SERDAR sk// ZEYTİNBURNU ilce MERKEZ-MALTEPE mah DAVUTPAŞA ÇİFTE HAVUZLAR, ÇİFTE HAVUZLAR sk bölgesinde, Abone/Şube Bağlantısı (2489983) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL - BEYLİKDÜZÜ ilçesinde, 04.06.2020 17:00 - 04.06.2020 19:00 saatleri arasında, İSTANBUL BEYLİKDÜZÜ ilce MERKEZ-YAKUPLU mah 8. sk bölgesinde, Abone/Şube Bağlantısı (2493283) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

(2493283)İSTANBUL - BEYLİKDÜZÜ ilçesinde, 04.06.2020 16:00 - 04.06.2020 19:00 saatleri arasında, İSTANBUL BEYLİKDÜZÜ ilce MERKEZ-YAKUPLU mah 226., 228., 83., 85., HÜRRİYET sk bölgesinde, Abone/Şube Bağlantısı (2493336) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL - BEYOĞLU ilçesinde, 04.06.2020 16:00 - 04.06.2020 19:00 saatleri arasında, İSTANBUL BEYOĞLU ilce MERKEZ-SÜTLÜCE mah HALICIOĞLU KAVŞAĞI, KARAAĞAÇ sk bölgesinde, Abone/Şube Bağlantısı (2497375) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

(2497375)İSTANBUL - BEYOĞLU ilçesinde, 04.06.2020 16:00 - 04.06.2020 18:00 saatleri arasında, İSTANBUL BEYOĞLU ilce MERKEZ-KOCATEPE mah ABDÜLHAK HAMİT, AŞIKLAR, CAMBAZOĞLU, DOLAPDERE TAKSİM, FARABİ, FERİDİYE, LAMARTİN, TAKSİM ÇEŞMESİ, TARLABAŞI, ÇAYLAK, ŞEHİT MUHTAR BEY sk/ ŞEHİT MUHTAR mah FARABİ, TURAN sk bölgesinde, Abone/Şube Bağlantısı (2493111) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL - ÇATALCA ilçesinde, 04.06.2020 02:00 - 04.06.2020 07:00 saatleri arasında, İSTANBUL ÇATALCA ilce MERKEZ-FERHATPAŞA mah KADI ÖMER, KOVALIK ÇIKMAZI, SÜLEYMAN BİNGÖL, TUTKU, ÇALIŞKAN ÇIKMAZI, ÇARE, ÇAĞRI, İSTASYON sk/ KALEİÇİ mah ADEMEFENDİ sk bölgesinde, Bakım Çalışması-Önleyici Bakım (2487259) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

(2487259)İSTANBUL - ÇATALCA ilçesinde, 04.06.2020 10:00 - 04.06.2020 16:00 saatleri arasında, İSTANBUL ÇATALCA ilce MERKEZ-KESTANELİK mah ILGIT ÇIKMAZI, ILICA ÇIKMAZI, IRMAK, KESTANELİK sk bölgesinde, Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı (2488504) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL - ESENLER ilçesinde, 04.06.2020 16:00 - 04.06.2020 17:30 saatleri arasında, İSTANBUL ESENLER ilce MERKEZ-TUNA mah 662., 663., 664., MAHMUTBEY, TUNA sk bölgesinde, Abone/Şube Bağlantısı (2489963) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

(2489963)İSTANBUL - ESENLER ilçesinde, 04.06.2020 16:30 - 04.06.2020 18:00 saatleri arasında, İSTANBUL ESENLER ilce MERKEZ-ORUÇREİS mah 571., 571/1., 572/1., 573. sk/ TURGUT REİS mah 500., 501., 502., 503., 503/1. sk bölgesinde, Abone/Şube Bağlantısı (2496649) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL - ESENYURT ilçesinde, 04.06.2020 15:00 - 04.06.2020 19:00 saatleri arasında, İSTANBUL ESENYURT ilce MERKEZ-ATATÜRK mah 2230., ADNAN KAHVECİ sk/ HÜRRİYET mah 2203., ADNAN KAHVECİ, AKGÜVERCİN, BILDIRCIN, BUSE, BÜLBÜL, DALGIÇ, DEVE KUŞU, DOĞAN, EBABİL, GÜVERCİN, KANARYA, KIYI, PAPAĞAN, PELİKAN, SAKA, SÜLÜN, TAVUS KUŞU, TURNA, ŞAHİN, ŞAKAYIK sk bölgesinde, Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı (2485914) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

(2485914)İSTANBUL - ESENYURT ilçesinde, 04.06.2020 15:00 - 04.06.2020 19:00 saatleri arasında, İSTANBUL ESENYURT ilce MERKEZ-ATATÜRK mah 2212., 2214., 2216., 2218., 2224., 2225., 2226., 2227., 2228., 2230., 2257., ADNAN KAHVECİ sk/ HÜRRİYET mah TURNA, ÖNDER sk bölgesinde, Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı (2485913) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

(2485913)İSTANBUL - ESENYURT ilçesinde, 04.06.2020 00:00 - 04.06.2020 04:00 saatleri arasında, İSTANBUL ESENYURT ilce MERKEZ-ZAFER mah 149., 150., ADİLE NAŞİT sk bölgesinde, Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı (2489959) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

(2489959)İSTANBUL - ESENYURT ilçesinde, 04.06.2020 04:00 - 04.06.2020 08:00 saatleri arasında, İSTANBUL ESENYURT ilce MERKEZ-ZAFER mah ADİLE NAŞİT sk bölgesinde, Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı (2489964) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

(2489964)İSTANBUL - ESENYURT ilçesinde, 04.06.2020 01:00 - 04.06.2020 06:30 saatleri arasında, İSTANBUL ESENYURT ilce MERKEZ-AKÇABURGAZ mah AKÇABURGAZ sk/ HÜRRİYET mah DOĞAN sk bölgesinde, Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı (2489156) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

(2489156)İSTANBUL - ESENYURT ilçesinde, 04.06.2020 16:00 - 04.06.2020 19:00 saatleri arasında, İSTANBUL ESENYURT ilce MERKEZ-YUNUS EMRE mah 381., 382., 383., 386., 389., MANDIRA sk/ İNÖNÜ mah MANDIRA sk bölgesinde, Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı (2491337) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

(2491337)İSTANBUL - ESENYURT ilçesinde, 04.06.2020 16:30 - 04.06.2020 18:30 saatleri arasında, İSTANBUL ESENYURT ilce MERKEZ-FATİH mah 865., 866., 867., PAZARYOLU, ÜNVERDİ sk/ TALATPAŞA mah 1003., 1005., 1007., 1009., 1022., 1026., 1027., 1028., 1029., 1030., 1031., 1032., FATİH SULTAN MEHMET, PAZARYOLU, ŞEHİT HAKAN YILMAZ sk/ YEŞİLKENT mah FATİH SULTAN MEHMET sk bölgesinde, Yatırım Çalışması (2493089) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

(2493089)İSTANBUL - ESENYURT ilçesinde, 04.06.2020 16:30 - 04.06.2020 18:30 saatleri arasında, İSTANBUL ESENYURT ilce MERKEZ-TALATPAŞA mah 1009.,1008,1007, 1022., PAZARYOLU sk/ ÜÇEVLER mah 904. sk, bölgesinde, Yatırım Çalışması (2493091) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

(2493091)İSTANBUL - ESENYURT ilçesinde, 04.06.2020 16:00 - 04.06.2020 17:00 saatleri arasında, İSTANBUL ESENYURT ilce MERKEZ-PINAR mah 1474., 1475., 1480., 1481., 1482., 1483., 1484., FİKRİ SÖNMEZ, SİVAS KONGRE sk/ ÇINAR mah 1394., 1423., 1425., 1426., 1427., 1471., 1472., ERZURUM KONGRE, FİKRİ SÖNMEZ, SİVAS KONGRE sk bölgesinde, Abone/Şube Bağlantısı (2493358) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL - EYÜPSULTAN ilçesinde, 04.06.2020 15:00 - 04.06.2020 19:00 saatleri arasında, İSTANBUL EYÜPSULTAN ilce MERKEZ- ÇIRÇIR mah ATİLLA, DİCLE, FEVZİ ŞEKER, ŞEHİT ÖMER HALİSDEMİR sk bölgesinde, Yatırım Çalışması (2489336) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

(2489336)İSTANBUL - EYÜPSULTAN ilçesinde, 04.06.2020 16:00 - 04.06.2020 20:00 saatleri arasında, İSTANBUL EYÜPSULTAN ilce MERKEZ-GÖKTÜRK MERKEZ mah ÇAMLIK, İSTANBUL sk bölgesinde, Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı (2489305) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

(2489305)İSTANBUL - EYÜPSULTAN ilçesinde, 04.06.2020 10:00 - 04.06.2020 18:00 saatleri arasında, İSTANBUL EYÜPSULTAN ilce MERKEZ-MİTHATPAŞA mah KUBİLAY, İNCİ sk bölgesinde, Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı (2490045) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

(2490045)İSTANBUL - EYÜPSULTAN ilçesinde, 04.06.2020 15:00 - 04.06.2020 19:00 saatleri arasında, İSTANBUL EYÜPSULTAN ilce MERKEZ-AKŞEMSETTİN mah AKŞEMSETTİN, ALPEREN, ALTAY, ATIF ÇIKMAZI, GÜNEŞ, HANIMELİ, MEHMET AKİF, OĞUZ KAAN, ZARİFE, ÇELTİK sk/ YEŞİLPINAR mah CAN, PAMUK, ÖZLEM sk bölgesinde, Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı (2489736) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL - FATİH ilçesinde, 04.06.2020 16:00 - 04.06.2020 19:00 saatleri arasında, İSTANBUL FATİH ilce MERKEZ-MEVLANAKAPI mah KALBURCU MEHMET, KALBURCU MEHMET CAMİİ, KALBURCU MEHMET ÇEŞMESİ, KEMİKLİ BURUN, TURGUT ÖZAL MİLLET sk bölgesinde, Yatırım Çalışması (2490422) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL - GAZİOSMANPAŞA ilçesinde, 04.06.2020 15:00 - 04.06.2020 20:00 saatleri arasında, İSTANBUL GAZİOSMANPAŞA ilce MERKEZ-YILDIZTABYA mah BERCESTE sk bölgesinde, Yatırım Çalışması (2488501) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL - GÜNGÖREN ilçesinde, 04.06.2020 03:00 - 04.06.2020 06:00 saatleri arasında, İSTANBUL GÜNGÖREN ilce MERKEZ-SANAYİ mah ALBAY, BAŞAKLI, GÜLİSTAN, KAZIM KARABEKİR, ORPAK, ÖZBORAN sk bölgesinde, Bakım Çalışması-Önleyici Bakım (2491344) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL - KAĞITHANE ilçesinde, 04.06.2020 15:00 - 04.06.2020 17:00 saatleri arasında, İSTANBUL KAĞITHANE ilce MERKEZ-SEYRANTEPE mah İYİNİYET sk bölgesinde, Yatırım Çalışması (2487200) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

(2487200)İSTANBUL - KAĞITHANE ilçesinde, 04.06.2020 15:00 - 04.06.2020 17:00 saatleri arasında, İSTANBUL KAĞITHANE ilce MERKEZ-SEYRANTEPE mah AVREN, KAĞITHANE BARBAROS sk/ SULTAN SELİM mah BAYRAKTAR sk/ ŞİRİNTEPE mah AKSÖĞÜT, BAYRAKTAR, CANSEV, HASIR, KANYON, ŞEHİT OSMAN BOZKURT sk bölgesinde, Yatırım Çalışması (2487201) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

(2487201)İSTANBUL - KAĞITHANE ilçesinde, 04.06.2020 15:00 - 04.06.2020 17:00 saatleri arasında, İSTANBUL KAĞITHANE ilce MERKEZ-SEYRANTEPE mah ALTINAY, GÖKDENİZ, KATİP, MURAT, SARMAŞIK, ZEMZEM, ÇAYKARA sk bölgesinde, Yatırım Çalışması (2487202) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

(2487202)İSTANBUL - KAĞITHANE ilçesinde, 04.06.2020 17:00 - 04.06.2020 19:00 saatleri arasında, İSTANBUL KAĞITHANE ilce MERKEZ-SEYRANTEPE mah BUĞDAY, CİHAD, HÜDA, KAĞITHANE BARBAROS, NUSRET, YILDIZ, ZÜHRE, ÇAVDAR, ÇELİKAY, ÇINARLI sk bölgesinde, Yatırım Çalışması (2487203) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE ilçesinde, 04.06.2020 15:00 - 04.06.2020 19:00 saatleri arasında, İSTANBUL KÜÇÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-ATATÜRK mah 324., 325., 326., 327., 332., 333. sk/ MEHMET AKİF mah 1.AŞIK VEYSEL, 1.GEDİZ, 1.HİLAL, 2.SEFA, 325., 326., 327., KEMALPAŞA, UĞURLU, YALAZ sk bölgesinde, Yatırım Çalışması (2482092) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

(2482092)İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE ilçesinde, 04.06.2020 05:00 - 04.06.2020 09:00 saatleri arasında, İSTANBUL KÜÇÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-CUMHURİYET mah 1.LEYLAK, 1.SÜMBÜL, 2.LALE, 711., 714., AŞIK VEYSEL, DOKTOR, HATBOYU, IHLAMUR, KAYNAK, KESTANE, LİMON ÇİÇEĞİ, OKTAR, ORKİDE, SALKIM SÖĞÜT, SEREN sk bölgesinde, Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı (2489216) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

(2489216)İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE ilçesinde, 04.06.2020 05:00 - 04.06.2020 09:00 saatleri arasında, İSTANBUL KÜÇÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-CUMHURİYET mah 2.AKASYA, AŞIK VEYSEL, FULYA, GONCAGÜL, HATBOYU, MANOLYA, ÇINAR sk bölgesinde, Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı (2489217) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

(2489217)İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE ilçesinde, 04.06.2020 16:00 - 04.06.2020 19:00 saatleri arasında, İSTANBUL KÜÇÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-ATATÜRK mah 1.ONUR, 7.ŞİRİN, ENGİN, MERİÇ, MUĞLA, YUNUS EMRE, ÖMÜR sk bölgesinde, Bakım Çalışması-Önleyici Bakım (2489901) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL - SARIYER ilçesinde, 04.06.2020 04:00 - 04.06.2020 06:30 saatleri arasında, İSTANBUL SARIYER ilce MERKEZ-FERAHEVLER mah ADNAN KAHVECİ, ASLAN, CENK, NURİPAŞA, ÇAMLIK KORU sk bölgesinde, Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı (2490396) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

(2490396)İSTANBUL - SARIYER ilçesinde, 04.06.2020 06:30 - 04.06.2020 09:00 saatleri arasında, İSTANBUL SARIYER ilce MERKEZ-FERAHEVLER mah ADNAN KAHVECİ, DENİZ., ERCİYES, FİLİZ, GİRNE LİMANI, MECİDİYE, MÜHENDİS sk bölgesinde, Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı (2490401) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL - SİLİVRİ ilçesinde, 04.06.2020 09:30 - 04.06.2020 17:30 saatleri arasında, İSTANBUL SİLİVRİ ilce MERKEZ-BÜYÜK ÇAVUŞLU mah DEMOKRASİ, ŞÜKRÜ, HIZIROĞLU, TAN, TRABLUS, TRUVA, İSTANBUL sk bölgesinde, Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı (2490924) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

(2490924)İSTANBUL - SİLİVRİ ilçesinde, 04.06.2020 15:00 - 04.06.2020 19:00 saatleri arasında, İSTANBUL SİLİVRİ ilce MERKEZ- KÜÇÜK KILIÇLI mah CİHAT, DARVADİ, GÜLCÜK, GÜLTAŞ, HALİL METİN ÇIKMAZI, HAMAMDERE, HAMZABEY ÇIKMAZI, HÜSRAN ÇIKMAZI, KEŞAN, KUŞTEPE ÇIKMAZI, MİĞFER, SARIMEHMET, SIVAT, TAZEGÜL, YÜZER, İSMAİL KAMİL KILIÇ sk bölgesinde, Yatırım Çalışması (2493216) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL - ŞİŞLİ ilçesinde, 04.06.2020 16:00 - 04.06.2020 19:00 saatleri arasında, İSTANBUL ŞİŞLİ ilce MERKEZ-FULYA mah AKINCI BAYIRI, AYTEKİN KOTİL, AYŞECİK, BAHÇELER, BOZOVA, BÜLBÜL, DENİZHAN, GÜNGÖREN, HÜSEYİN CAHİT YALÇIN, MEHMETÇİK, ORTAKLAR, PEHLİVAN, SAKIZ AĞACI, ŞEHİT NİYAZİ sk bölgesinde, Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı (2496613) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL - SULTANGAZİ ilçesinde, 04.06.2020 16:00 - 04.06.2020 18:00 saatleri arasında, İSTANBUL SULTANGAZİ ilce MERKEZ-MALKOÇOĞLU mah 301., 306/1., 307., 308., 309., 312., MAHMUTBEY, MEHMET AKİF ERSOY, NAMIK KEMAL sk bölgesinde, Yatırım Çalışması (2493113) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL - ZEYTİNBURNU ilçesinde, 04.06.2020 00:01 - 04.06.2020 03:30 saatleri arasında, İSTANBUL ZEYTİNBURNU ilce MERKEZ-MALTEPE mah ASKERİ FIRIN, DAVUTPAŞA ÇİFTE HAVUZLAR sk bölgesinde, Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı (2489948) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

(2489948)İSTANBUL - ZEYTİNBURNU ilçesinde, 04.06.2020 05:00 - 04.06.2020 08:00 saatleri arasında, İSTANBUL ZEYTİNBURNU ilce MERKEZ-MALTEPE mah GÜMÜŞSUYU sk bölgesinde, Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı (2489953) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

(2489953)İSTANBUL - ZEYTİNBURNU ilçesinde, 04.06.2020 18:00 - 04.06.2020 19:30 saatleri arasında, İSTANBUL ZEYTİNBURNU ilce MERKEZ-MALTEPE mah AİLE BAHÇESİ LİTROS YOLU, FAZILPAŞA sk bölgesinde, Abone/Şube Bağlantısı (2489977) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

(2489977)İSTANBUL - ZEYTİNBURNU ilçesinde, 04.06.2020 18:00 - 04.06.2020 21:00 saatleri arasında, İSTANBUL ZEYTİNBURNU ilce MERKEZ-MALTEPE mah DAVUTPAŞA ÇİFTE HAVUZLAR sk bölgesinde, Abone/Şube Bağlantısı (2497374) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

umut.guner@haberler.com - Umut Güner
Umut Güner
umut.guner@haberler.com
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Şu an buradasınız: 4 Haziran Perşembe İstanbul elektrik kesintisi! İstanbul'da elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler İstanbul'da elektrik ne zaman gelecek? Haziran 2020! - Haber
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