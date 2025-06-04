4 HAZİRAN NE GÜNÜ: Bugün ne günü? Tarihte bugün ne oldu?

4 Haziran tarihi, hem dünya genelinde hem de Türkiye'de birçok önemli olayın yaşandığı özel bir gün olarak dikkat çekmeye devam ediyor. Farklı dönemlerde gerçekleşen siyasi gelişmeler, kültürel değişimler ve bilimsel keşifler, 4 Haziran'ın tarihsel önemini vurgulayan başlıca unsurlar arasında yer alıyor. Peki, 4 Haziran tarihinde neler oldu? 4 Haziran dünya tarihinde hangi önemli olaylara sahne oldu? İşte, 4 Haziran tarihi ile ilgili tüm merak edilenler ve detaylar…

4 HAZİRAN NE GÜNÜ?

Her yıl 4 Haziran tarihinde anılan Uluslararası Çatışma Kurbanı Masum Çocuklar Günü, savaş ve silahlı çatışmaların ortasında kalan, hayatını kaybeden, sakat kalan ya da travma yaşayan çocuklara dikkat çekmek amacıyla Birleşmiş Milletler (BM) tarafından ilan edilmiştir.

Uluslararası Çatışma Kurbanı Masum Çocuklar Günü

Bu anlamlı günün temel amacı, dünya genelindeki çatışmalarda mağdur olan çocukların yaşadığı zorlukları gündeme taşımak, çocuk haklarına dikkat çekmek ve devletleri daha fazla önlem almaya teşvik etmektir. Aynı zamanda uluslararası toplumu, savaşın çocuklar üzerindeki yıkıcı etkilerine karşı bilinçlendirmek hedeflenmektedir.

TARİHTE BUGÜN NE OLDU?

MÖ 781 - Tarihte ilk kez bir güneş tutulması Çin'de kayıtlara geçti.

1783 - Montgolfier Kardeşler, sıcak hava balonlarını halka tanıttılar ve ilk uçuşu gerçekleştirdiler.

1876 - 30 Mayıs 1876 Darbesi ile tahttan indirilen Osmanlı Padişahı Abdülaziz, gözaltında bulundurulduğu Feriye Sarayları'nda bilekleri kesilmiş olarak ölü bulundu. Doktorlar tarafından intihar ettiğine karar verilmişse de, yaygın kanı öldürüldüğü yönündedir.

1878 - Kıbrıs'ın idaresinin geçici olarak Birleşik Krallık'a bırakıldığı "Kıbrıs Antlaşması" imzalandı. 16 Ağustos 1960 tarihine kadar sürecek olan ve Britanya Kıbrısı olarak adlandırılan idare kuruldu.

1917 - Pulitzer Ödülleri ilk kez verilmeye başlandı.

1936 - Fransa'da seçimleri sol kazandı. Halk Cephesi ittifakının lideri sosyalist Léon Blum Başbakan oldu.

1937 - Türkiye Cumhuriyeti Ziraat Bankası Kanunu, Türkiye Büyük Millet Meclisinde kabul edildi.

Tarihte bugün ne oldu

1939 - Türk-İngiliz müzakerelerini gerçekleştirecek olan, Kâzım Orbay başkanlığındaki askerî heyet Londra'ya gitti.

1939 - Dr. Adnan Adıvar Paris'ten İstanbul'a döndü

1940 - II. Dünya Savaşı: Alman güçleri Paris'e girdi. Şehri, ancak 10 gün sonra (14 Haziran 1940) tam olarak kontrol altına alabileceklerdir.

1944 - II. Dünya Savaşı: Roma, Müttefikler'in eline geçti ve Mihver Devletleri'nin kaybettiği ilk başkent oldu.

1944 - II. Dünya Savaşı sırasında Alman savaş gemileri, ticaret gemisi biçimine sokularak Boğazlar'dan geçiyordu. Birleşik Krallık bu durumu Türkiye nezdinde protesto etti.

1946 - Juan Peron, Arjantin Cumhurbaşkanı oldu.

1961 - ABD Başkanı John F. Kennedy ile SSCB Devlet Başkanı Nikita Kruşçev, Viyana'da bir araya geldi.

1970 - "Altın Portakal" Sinema Ödülünü, baş rolünü Yılmaz Güney'in oynadığı Bir Çirkin Adam filmi kazandı.

1972 - California Üniversitesi profesörlerinden siyah eylemci Angela Yvonne Davis, gizli örgüt kurmak, cinayet ve adam kaçırma suçlarından beraat etti. Jürinin bütün üyeleri beyazdı.

1973 - ATM'nin (Bankamatik) patenti alındı.

Bugün ne günü

1973 - Yavuz Zırhlısı, Gölcük'te yapılan törenle Donanma'dan çıkarıldı.

1974 - Uluslararası Hukukçular Komitesi, Uganda'da İdi Amin'in iktidarı ele geçirmesinden bu yana 250 bin kişinin öldürüldüğünü açıkladı.

1980 - Türkiye'de 12 Eylül 1980 Darbesi'ne Giden Süreç (1979- 12 Eylül 1980): Genelkurmay İkinci Başkanı Orgeneral Haydar Saltık, hazırlanan "Bayrak Harekât Emri"ni Genelkurmay Başkanı Orgeneral Kenan Evren'e sundu.

1981 - 12 Eylül Darbesi'nin 5. idamı: 11 Şubat 1980'de sol görüşlü avukat Erdal Aslan'ı öldüren sağ görüşlü militan Cevdet Karakaş, idam edildi.

1986 - İzmir 9 Eylül Üniversitesi'nde bir kız öğrenci, Ramazan günü okula askılı elbiseyle geldiği gerekçesi ile, polis tarafından dövüldü.

1989 - Polonya'da ilk serbest seçimler yapıldı. Seçimleri Dayanışma Sendikası kazandı.

1989 - Tiananmen Meydanı Olayları: 15 Nisan'dan beri süregelen Pekin'deki Tiananmen Meydanı'ndaki rejim aleyhtarı göstericilere, Çin Halk Kurtuluş Ordusu müdahale etti. Çok sayıda gösterici katledildi, 7000'den fazla gösterici de yaralandı.

1990 - Türkiye Birleşik Komünist Partisi (TBKP) resmen kuruldu.

1992 - III. İzmir İktisat Kongresi toplandı.

4 Haziran ne günü

1995 - 12 Eylül döneminde kapatılmış olan Adalet Partisi yeniden kuruldu.

1997 - Irak'ın kuzeyinde terör örgütü PKK'ya karşı yürütülen Çekiç Harekâtı'na katılan askerî bir helikopter, Zap Kampı yakınlarında düştü. Hakkâri'de görevli sekiz subay, iki astsubay ve bir er öldü.

1998 - Karadeniz Ekonomik İşbirliğini (KEİ) uluslararası bir örgüte dönüştüren KEİ Şartı, 11 ülke tarafından Ukrayna'nın Yalta kentinde imzalandı.

2001 - Gaffar Okkan suikastıyla ilgili olarak, Hizbullah mensubu biri kadın 10 kişi yakalandı.

2006 - Peru'da başkanlık seçimlerinin ikinci turunda, sosyal demokrat Alan García zaferini ilan etti ve Alejandro Toledo'nun yerine Devlet Başkanı oldu.

2009 - Rahşan Ecevit, kurucusu olduğu Demokratik Sol Parti'den istifa etti.

2021 - Susuzluk Olayı gerçekleşti.