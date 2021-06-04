4 Haziran koronavirüs tablosu açıklandı! Bugünkü koronavirüs vaka sayısı kaç? İşte Türkiye günlük koronavirüs tablosu

Gelen son dakika haberine göre; 4 Haziran korona tablosu açıklandı. Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu, "covid19.saglik.gov.tr" adresinden paylaşılıyor. En son Türkiye corona virüs tablosunu vatandaşlar araştırıyor. Peki 4 Haziran koronavirüs tablosu açıklandı! Bugünkü koronavirüs vaka sayısı kaç? İşte Türkiye günlük koronavirüs tablosu

Türkiye'nin 3 Haziran koronavirüs tablosu Sağlık Bakanlığı tarafından paylaşıldı. Türkiye'de son 24 saatte 222 bin 847 Kovid-19 testi yapıldı, 6 bin 602 kişinin testi pozitif çıktı, 114 kişi hayatını kaybetti. Ağır hasta 1219 oldu, 8 bin 540 kişinin Kovid-19 tedavisinin/karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 5 milyon 139 bin 993'e yükseldi. Tabloda düne oranla vaka ve vefat sayılarında düşüş olması dikkat çekti. İşte bugünkü koronavirüs vaka sayısıve Türkiye günlük koronavirüs tablosu

4 HAZİRAN CORONA VİRÜS TABLOSU AÇIKLANIYOR

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 4 Haziran Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu Sağlık Bakanı tarafından akşam saat 19.00'dan sonra açıklanması bekleniyor.

3 HAZİRAN CORONA VİRÜS TABLOSU VAKA SAYISI

Sağlık Bakanlığı'nın 3 Haziran verilerine göre Türkiye'de son 24 saatte 222 bin 847 Kovid-19 testi yapıldı, 6 bin 602 kişinin testi pozitif çıktı, 114 kişi hayatını kaybetti.

Ağır hasta bin 219 oldu, 8 bin 540 kişinin Kovid-19 tedavisinin/karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 5 milyon 139 bin 993'e yükseldi.

AŞILAMADA SON DURUM

Sağlık Bakanlığınca, Kovid-19'la mücadele kapsamında uygulanan birinci ve ikinci doz toplam aşı miktarı saat 23.31 itibarıyla 29 milyon 536 bin 884'e ulaştı.

Sağlık Bakanlığının "covid19asi.saglik.gov.tr" adresinde yer alan anlık verilere göre, 1 Haziran saat 23.31 itibarıyla uygulanan birinci doz aşı sayısı 16 milyon 860 bin 425, ikinci doz aşı 12 milyon 676 bin 459 oldu.

Böylece toplam doz miktarı, 29 milyon 536 bin 884 olarak gerçekleşti.

İstanbul'da birinci doz aşı sayısı 2 milyon 834 bin 46, ikinci doz aşı sayısı 2 milyon 14 bin 472 ve toplamda 4 milyon 848 bin 518, Ankara'da birinci doz aşı sayısı 1 milyon 381 bin 240, ikinci doz aşı sayısı 1 milyon 62 bin 966 ve toplamda 2 milyon 444 bin 206, İzmir'de ise birinci doz aşı sayısı 1 milyon 136 bin 417, ikinci doz aşı sayısı 882 bin 433 ve toplamda 2 milyon 18 bin 850 doz olarak kayıtlara geçti.