4 Haziran bugün ne kadar doğal gaz bulundu? Amasra1'den ne kadar doğal gaz çıkarıldı?
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4 Haziran bugün ne kadar doğal gaz bulundu? Amasra1'den ne kadar doğal gaz çıkarıldı?

4 Haziran bugün ne kadar doğal gaz bulundu? Amasra1'den ne kadar doğal gaz çıkarıldı?
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın müjde açıklayacağız diyerek işaret ettiği 4 Haziran 2021 gününde, doğal gaz konusu gündeme geldi. Erdoğan'ın müjde açıklaması beklenirken vatandaşlar "4 Haziran bugün ne kadar doğal gaz bulundu? Amasra1'den ne kadar doğal gaz çıkarıldı?" sorularının yanıtlarını araştırdı.

Türkiye doğal gaz rezervleri, geçtiğimiz yıl yapılan keşifle birlikte toplam 405 milyar metreküpe yükselmişti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Zonguldak'ta açılan Uzun Mehmet Camii'nin ardından yeni gelişmeler hakkında detayları verecek. Erdoğan'ın "Cuma günü Zonguldak'ta bir müjde açıklayacağız" sözlerinin ardından Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez de sosyal medyadan açıklama yaparak bugünü işaret etti. Peki, 4 Haziran bugün ne kadar doğal gaz bulundu? Amasra1'den ne kadar doğal gaz çıkarıldı?

4 HAZİRAN BUGÜN NE KADAR DOĞAL GAZ BULUNDU?

21 Ağustos'ta Sakarya Gaz Sahası'nda (Tuna-1) 320 milyar metreküp doğalgaz rezervi bulunduğu açıklanmıştı. Son keşifle birlikte toplam rezerv 405 milyar metreküpe yükseldi. Türkiye'nin yıllık ortalama doğalgaz tüketiminin 40-45 milyar metreküp biliniyor.

4 Haziran 2021 itibarıyla bulunan doğal gaz miktarı detaylar bu akşam yapılacak açıklama sonrası duyurulacak.

Müjde saat kaçta açıklanacak? 4 Haziran Erdoğan'ın müjdesi nedir? Cuma namazından sonra mı?
Müjde saat kaçta açıklanacak? 4 Haziran Erdoğan'ın müjdesi nedir? Cuma namazından sonra mı?

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