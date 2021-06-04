4 Haziran 2021 Resmî Gazete bugünün kararları neler? 4 Haziran Cuma Resmi Gazete'de yayımlandı! 31501 sayılı Resmi Gazete
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4 Haziran 2021 Resmî Gazete bugünün kararları neler? 4 Haziran Cuma Resmi Gazete'de yayımlandı! 31501 sayılı Resmi Gazete

4 Haziran 2021 Resmî Gazete bugünün kararları neler? 4 Haziran Cuma Resmi Gazete'de yayımlandı! 31501 sayılı Resmi Gazete
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4 Haziran 2021 tarihli Resmi Gazete bugünün kararlarında neler var? 4 Haziran Cuma günü yayımlanan Resmi Gazete'de, günün ilanlarını ve alınan karaların detaylarını görüntülemek için PDF halini indirme seçeneği de bulunuyor. Yasama Bölümü Kanunları, Yürütme ve idare bölümüne ilişkin gelişmeler, Yargı Bölümü kanunları ve günün ilanları Resmi Gazete'de yer alıyor.

4 Haziran 2021 tarihli Resmi Gazete bugünün kararlarında neler var? 4 Haziran Cuma günü yayımlanan Resmi Gazete'de, günün ilanlarını ve alınan karaların detaylarını görüntülemek için PDF halini indirme seçeneği de bulunuyor. Yasama Bölümü Kanunları, Yürütme ve idare bölümüne ilişkin gelişmeler, Yargı Bölümü kanunları ve günün ilanları Resmi Gazete'de yer alıyor.

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

CUMHURBAŞKANI KARARLARI

–– Orman Genel Müdürlüğünün Taşra Teşkilatında Değişiklik Yapılması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 4071)

–– Doğu Anadolu Projesi Bölge Kalkınma İdaresi, Doğu Karadeniz Projesi Bölge Kalkınma İdaresi ve Konya Ovası Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlıklarının Görev Sürelerinin 8/6/2026 Tarihine Kadar Uzatılması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 4072)

YÖNETMELİKLER

–– Sosyal Güvenlik Kurumları Harcama Belgeleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına İlişkin Yönetmelik

–– Sosyal Güvenlik Kurumu Genel Sağlık Sigortası Alternatif Geri Ödeme Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına İlişkin Yönetmelik

–– Nöromusküler Hastalıklar Birimi Hakkında Yönetmelik

–– Sır Niteliğindeki Bilgilerin Paylaşılması Hakkında Yönetmelik

TEBLİĞ

–– İhracı Kayda Bağlı Mallara İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: İhracat 2006/7)'de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (İhracat 2021/5)

KURUL KARARI

–– Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 03/06/2021 Tarihli ve 10247 Sayılı Kararı

İLÂN BÖLÜMÜ

a - Yargı İlânları

b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

c - Çeşitli İlânlar

– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

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4 Haziran 2021 Resmî Gazete bugünün kararları neler? 4 Haziran Cuma Resmi Gazete'de yayımlandı! 31501 sayılı Resmi Gazete - Haberler
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