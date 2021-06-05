4 Haziran 2021 Haberleri
4 Haziran 2021 Manşet Haberleri.
- Derya Uluğ futbol topuyla şov yaptı! İzleyenler hayran kaldı
- Jet kazasında yaşamını yitiren Mina Başaran'ın nişanlısı Murat Gezer, Nazlı Çarmıklı ile evlendi
- Çukur'un final bölümünden ön izleme yayınlandı! Yamaç'ın oğlu ortaya çıkıyor
- Habib Nurmagomedov'un Ronaldo sevinci sosyal medyaya damga vurdu
- Kanada'nın yatılı kilise okullarına ait 15 ton kağıt belge arşivini imha ettiği ortaya çıktı
- 135 milyar metreküplük doğal gaz keşfinin değeri 25-28 milyar dolara tekabül ediyor
- Fenerbahçe'nin transfer listesindeki Oliver Giroud, Chelsea'de kaldı
- Brezilya Milli Takımı'nda futbolcular, Copa America'yı boykot etmeye hazırlanıyor
- 1700 kişinin öldürüldüğü 'Spyker' katliamının faili DEAŞ'lı teröriste 2 ay ev hapsi cezası verildi
- Son anket sonuçlarında sürpriz! MHP ve HDP baraj altında kaldı
- Uzmanlar doğal gaz müjdesini yorumladı: Türkiye'nin yıllık doğal gaz faturasını 6 milyar dolar azaltabilir
- Fenerbahçe, Rafael Benitez'i 16 Haziran'da İstanbul'a getiriyor
- Avrasya Tüneli araç yangını nedeniyle kapatıldı
- Samsun'da denizde cenin bulundu
- Cumhurbaşkanı Erdoğan ile TPAO Genel Müdürü arasında güldüren diyalog
- Tatil için Antalya'yı tercih eden güzel spiker Eva Murati'nin cesur pozlarına beğeni yağıyor
- Hobi olarak başladığı kültür mantarı yetiştiriciliğinde siparişlere yetişemiyor
- Son doğal gaz keşfiyle birlikte 540 milyar metreküplük rezerv Türkiye'nin 12 yıllık ihtiyacını karşılayacak
- Erdoğan tüm detaylarıyla anlattı: Karadeniz'de bulunan 540 milyar metreküplük gaz 3 aşamada çıkarılacak
- Galatasaray, Halil Dervişoğlu karşılığında Brentford'a Diagne'yi teklif etti
- Köpeğe tecavüz eden şahsın serbest bırakılmasına Aynur Aydın, gözyaşları içinde isyan etti
- Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, heyecanla beklenen müjdeyi açıkladı: Karadeniz'de 135 milyar metreküp daha doğal gaz keşfettik
- EURO 2020'de Münih kentinde oynanacak karşılaşmalarda 14 bin seyirciye izin verilecek
- Denizli'de alacak-verecek nedeniyle tartıştığı kişiyi tüfekle öldüren zanlı, intihar etti
- DEVA İstanbul İl Başkanlığı yönetimi görevden alındı
- Seda Sayan tatilde nasıl bronzlaştığını anlattı, herkes parmağındaki tektaşın büyüklüğüne takıldı
- Son Dakika: Türkiye'de 4 Haziran günü koronavirüs nedeniyle 94 kişi vefat etti, 6 bin 169 yeni vaka tespit edildi
- Hırsızlık amacıyla girdiği trafoda akıma kapılan şahıs, hayatını kaybetti
- Deniz Naki, Almanya'da hakim karşısına çıktı! PKK'ya finansman sağladığından da şüpheleniliyor
- Meteoroloji uyardı! Hava sıcaklığı 4 derece birden düşecek
- THY, günlük 863 uçuşla son 15 ayın rekorunu kırdı
- Atatürk'e ve Özgecan Aslan'a hakaret edip Türk bayrağı yakan Sapık Alihan'ın cezası belli oldu
- Topu ensesine alan Ozan Tufan'ın tişörtünü çıkarmaya çalışması sosyal medyaya damga vurdu
- Bu hafta altın, döviz ve borsa yatırımcısına kazandırdı
- Yatırımcılar 15-16 Haziran tarihine odaklandı! Altın fiyatlarının kaderi Fed'in vereceği mesajlara bağlı
- Eski yarbay Mehmet Alkan'a Devlet Bahçeli'ye hakaretten ceza
- Yiğit Şardan: Fatih Terim'in paçalarına tutunarak seçilmeye çalışan arkadaşlarımız var
- Son Dakika: FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in yeğeni Selahaddin Gülen tutuklandı
- Fransız devi Olympique Lyon, Dimitrios Pelkas için geliyor
- Üreticilere yönelik 150 milyonu aşkın destek ödemesi bugün hesaplarda olacak