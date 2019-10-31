31.10.2019 16:32

Tarım ürünlerinin ve tarımda kullanılan teknolojik aletlerin sergilendiği, üretici ve tüketicilerin bir araya geldiği 4. Hatay Tarım Fuarı açıldı.

Hatay İl Tarım ve Orman Müdür Yardımcısı Ahmet Bostan, Aksaray Mahallesi'ndeki fuar alanındaki açılışta, Hatay'ın hem sanayisi hem de tarımıyla ülke ekonomisine çok büyük katkılar sağladığını söyledi.

Tarım fuarının, kentteki tarım sektörünün gelişmesi için atılmış çok önemli bir adım olduğunu vurgulayan Bostan, şöyle devam etti:

"Bu sene 4. kez düzenlenen tarım fuarı, sektörde yer alan üreticileri ve tüketicileri bir araya getiren, ticaretin en yoğun paylaşıldığı buluşma noktalarından birisidir. İlimiz, sahip olduğu verimli toprakları, uygun iklim şartlarıyla tarım sektörü, bölge ekonomisinin yüzyıllardır temel kaynaklarından birisi olmuştur. İlimiz narenciyenin, pamuğun ve zeytinin cenneti olmasının yanı sıra konum itibarıyla ticaretin de buluşma noktasıdır. En önemli tarım ürünlerimiz buğday, zeytin, pamuk, narenciye ve mısırdır. İlimiz toplam 552 bin 400 hektar arazi varlığının 275 bin 578 hektarını tarım alanları oluşturmaktadır."

Hatay'ın toprak yapısı, iklimi ve diğer doğal koşullarının, ürün deseninde çeşitliliğe, hasatta erkenciliğe, ikinci ürün yetiştirilebilmesine imkan verdiğini belirten Bostan, bu şartlarda yılın dört mevsiminde üretim yapmanın mümkün olduğunu söyledi.

Kentte tarım üretiminin ve yapılan yatırımların her geçen yıl arttığını kaydeden Bostan, "Tarımsal açıdan oldukça güçlü olan ilimizde üretim potansiyelimizi artırmak için bu fuarların daha da geliştirerek yapılmasını temenni ediyoruz." dedi.

Konuşmaların ardından protokol üyeleri tarafından fuarın açılışı gerçekleştirildi.



Fuar, 3 Kasım'a kadar açık kalacak.

Kaynak: AA