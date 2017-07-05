4. Haftaya Namağlup Giren Oyunfor.CREW Zirveye Ortak Oldu

Ligin ilk dört haftasını namağlup tamamlayan Oyunfor.CREW 14 puanla zirvenin yeni ortağı olurken, 4. haftayı 13 puanla tamamlayan 1907 Fenerbahçe Espor şampiyonluk için iddiasını sürdürdü.

Türkiye'nin tek profesyonel espor ligi League of Legends 2017 Şampiyonluk Ligi Yaz Mevsimi'nde 4. Hafta liderlik heyecanıyla kapandı. Ligin başlangıcından beri yenilgi yüzü görmeyen Oyunfor.CREW ve geçtiğimiz iki haftayı lider kapatan Dark Passage.BKM Express 4. Haftanın sonunda 14'er puanla zirveyi paylaşırken, haftayı 13 puanla tamamlayan 1907 Fenerbahçe Espor zirve yarışından kopmadığı mesajını verdi.

Haftanın beşlisinde Oyunfor.CREW'dan Elwind, Naehyun ve Mocha'yla Dark Passage.BKM Express'ten Cinkrof ve HolyPhoenix başarılı oyunlarıyla öne çıkan isimler oldu. Haftanın oyuncusu Oyunfor.CREW'dan Elwind olurken, haftanın takımı Dark Passage.BKM Express olarak belirlendi.

Şampiyonluk Ligi Yaz Mevsimi'nde yer alan 8 takımın 7 hafta sürecek mücadelesinin ardından çeyrek ve yarı finalde de başarı elde ederek zirveye yerleşen iki takım, League of Legends Türkiye Büyük Finali'nde şampiyonu belirlemek için karşı karşıya gelecek.

