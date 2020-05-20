4 GÜNLÜK YASAĞIN ARDINDAN İSTANBUL'DA TOPLU ULAŞIM (1) Koronavirüsle mücadele kapsamında getirilen dört günlük sokağa çıkma yasağının ardından İstanbullular haftanın ilk iş gününde işlerine gitmek için sokağa çıktı.

Koronavirüsle mücadele kapsamında getirilen dört günlük sokağa çıkma yasağının ardından İstanbullular haftanın ilk iş gününde işlerine gitmek için sokağa çıktı.

Koronavirüsle mücadele kapsamında İstanbul'unda aralarında bulunduğu 15 ilde dört gün boyunca sokağa çıkma yasağı getirilmişti. Gece 00.00 itibariyle biten yasağın ardından İstanbullular sabah saatlerinde işlerine gitmek için evlerinden çıkarak yola koyuldu. Haftanın ilk iş gününde toplu taşıma kullanan vatandaşların maskelerini ve eldivenlerini takarak yolculuk ettiği görüldü.Özel halk otobüsleri ve metrobüsler koltuk sayısının yarısı kadar yolcu alırken, otobüse binemeyen vatandaşların bir sonraki otobüsü beklediği görüldü.

- İstanbul

Kaynak: DHA