4 günlük sokağa çıkma yasağında nereler açık? Marketler açık mı? Bakkallar açık mı? Eczaneler açık mı? Fırınlar açık mı? Ekmek dağıtımı olacak mı? Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklaması ile 23, 24, 25 ve 26 Nisan tarihlerinde sokağa çıkma yasağı uygulanacağı duyuruldu. Açıklama sonrası vatandaşlar 4 günlük sokağa çıkma yasağında nereler açık? Marketler açık mı? Bakkallar açık mı? Eczaneler açık mı? Fırınlar açık mı gibi soruların yanıtlarını merak etti.

23 Nisan Perşembe gününden 26 Nisan Pazar gününe kadar sokağa çıkma yasağı kararının detayları belli oldu. Yasak kapsamında Perşembe ve Cuma güleri marketler ve bakkallar için özel uygulamaya gidildi. İşte merak edilen 4 günlük sokağa çıkma yasağında nereler açık? Marketler açık mı? Bakkallar açık mı? Eczaneler açık mı? Fırınlar açık mı gibi soruların yanıtları!

SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI KAPSAMI NEDİR?

Sokağa çıkma yasağı kapsamında 22 Nisan saat 24.00 ile 26 Nisan saat 24.00 arasında,istisnalar hariç Adana, Ankara, Antalya, Aydın, Balıkesir, Bursa, Denizli, Diyarbakır, Erzurum, Eskişehir, Gaziantep, Hatay, İstanbul, İzmir, Kahramanmaraş, Kayseri, Kocaeli, Konya, Malatya, Manisa, Mardin, Mersin, Muğla, Ordu, Sakarya, Samsun, Şanlıurfa, Tekirdağ, Trabzon ve Van ile Zonguldak il sınırları içinde bulunan tüm vatandaşların sokağa çıkmaları kısıtlandı.

MARKETLER VE BAKKALLAR AÇIK MI?

Sokağa çıkma kısıtlamasının olduğu 23 Nisan Perşembe ve 24 Nisan Cuma günleri marketler ve bakkallar 09.00-14.00 saatleri arasında faaliyet gösterebilecek. Bu kapsamda vatandaşlar (65 yaş ve üzeri ile 20 yaş ve altında bulunanlar hariç) zorunlu ihtiyaçlarının karşılanması ile sınırlı olmak ve araç kullanmamak şartıyla (engelliler hariç) ikametlerine en yakın market ve bakkallara gidip gelebilecek. Aynı saatler arasında marketler ve bakkallar evlere/adrese servis şeklinde de satış yapabilecek.

HAFTASONU MARKETLER VE BAKKALLAR AÇIK MI?

25 Nisan Cumartesi ve 26 Nisan Pazar günleri marketler ve bakkallar kapalı olacak.

SOKAĞA ÇIKMA YASAĞINDA NERELER AÇIK OLACAK?

Sokağa çıkma kısıtlamalarının olduğu günlerde, ekmek üretiminin yapıldığı fırın ve unlu mamul ruhsatlı iş yerleri ile bu iş yerlerinin sadece ekmek satan bayileri, ayrıca tatlı üretiminin yapıldığı/satıldığı iş yerleri açık olacak.

EKMEK DAĞITIMI OLACAK MI?

Ekmek dağıtımının düzenli olması amacıyla vali ve kaymakamların başkanlığında fırıncılar odası, yerel yönetim, emniyet ve jandarma temsilcilerinin katılımıyla oluşacak komisyon tarafından, her mahalle için muhtar görüşü de alınarak hızla il/ilçe ekmek dağıtım planı yapılacak. Bu planda il/ilçedeki ekmek üreten iş yerlerinin sorumlu oldukları dağıtım bölgeleri (mahalle/cadde/sokak ölçeğinde) ile her dağıtım bölgesi için görev yapacak araç listeleri belirlenecek.

Bu şekilde yapılacak planlama dışında, sadece Vefa Sosyal Destek Birimleri ekmek dağıtımını gerçekleştirebilecek.