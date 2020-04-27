4 günlük sokağa çıkma yasağı bitti sokaklar hareketlendi
4 günlük sokağa çıkma yasağı bitti sokaklar hareketlendi Sokağa çıkma yasağının kalkmasının ardından Bursa'da bazı vatandaşların araçlarıyla yollara ve bankamatiklere yaya olarak çıktıkları görüldü.
27.04.2020 00:33 | Son Güncelleme: 27.04.2020 00:34
4 günlük sokağa çıkma yasağı bitti sokaklar hareketlendi
BURSA - Sokağa çıkma yasağının kalkmasının ardından Bursa'da bazı vatandaşların araçlarıyla yollara ve bankamatiklere yaya olarak çıktıkları görüldü.
İçişleri Bakanlığının genelgesi ile 30 büyükşehir ve Zonguldak'ta 4 günlük sokağa çıkma yasağı ilan edilmişti. Kararın sona ermesinin ardından bazı vatandaşların araçlarıyla trafiğe çıktığı ve yaya olarakta sokaklarda dolaşıp bankamatiklerden para çektikleri görüldü.
Kaynak: İHA