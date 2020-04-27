4 günlük sokağa çıkma yasağı bitti sokaklar hareketlendi
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Bursa, Haber

4 günlük sokağa çıkma yasağı bitti sokaklar hareketlendi

4 günlük sokağa çıkma yasağı bitti sokaklar hareketlendi Sokağa çıkma yasağının kalkmasının ardından Bursa'da bazı vatandaşların araçlarıyla yollara ve bankamatiklere yaya olarak çıktıkları görüldü.

27.04.2020 00:33 | Son Güncelleme: 27.04.2020 00:34
4 günlük sokağa çıkma yasağı bitti sokaklar hareketlendi

4 günlük sokağa çıkma yasağı bitti sokaklar hareketlendi

BURSA - Sokağa çıkma yasağının kalkmasının ardından Bursa'da bazı vatandaşların araçlarıyla yollara ve bankamatiklere yaya olarak çıktıkları görüldü.

İçişleri Bakanlığının genelgesi ile 30 büyükşehir ve Zonguldak'ta 4 günlük sokağa çıkma yasağı ilan edilmişti. Kararın sona ermesinin ardından bazı vatandaşların araçlarıyla trafiğe çıktığı ve yaya olarakta sokaklarda dolaşıp bankamatiklerden para çektikleri görüldü.

4 günlük sokağa çıkma yasağı bitti sokaklar hareketlendi

Kaynak: İHA

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